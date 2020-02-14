Территория Бишкека увеличится на 8 тысяч гектар

Процесс уточнения границ Бишкека затягивается из-за несогласия администрации Аламединского района по некоторым моментам. Об этом на коллегии в мэрии заявил глава Бишкекглавархитектуры Асхат Тулебердиев.

По его словам, проект по уточненным границам города готов, сейчас проводится согласование.

«До 2025 года юго-восточная часть города, относящаяся к Чуйской области, должна войти в границы Бишкека. Администрация Аламединского района выражает свое несогласие», — отметил глава БГА.

Мэр Азиз Суракматов напомнил, что в 2006 году был утвержден Генплан столицы, в котором обозначена территория, которая относится к городу.

Почему Аламединский район должен быть против? Я впервые об этом слышу. Азиз Суракматов

В свою очередь вице-мэр Уланбек Азыгалиев отметил, что ведется работа совместно с ГАМСУМО над передачей 8 тысяч гектар городу. «На реализацию выделено 3 миллиона сомов. В марте работа будет выполнена. В этом году мы внесем уточненные границы в правительство», — сказал он.

По словам вице-мэра, сейчас территория Бишкека — 18 тысяч гектар.

Отметим, что ранее на коллегии первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заявил, что мэрии Бишкека необходимо до выборов уточнить границы города.