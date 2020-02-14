Евросоюз перевел Кыргызстану 5,75 миллиона евро для поддержки соцзащиты

Европейский союз перевел 5,75 миллиона евро для поддержки сектора социальной защиты Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе представительства ЕС в КР.

Грант перевели на счет Центрального казначейства Министерства финансов в рамках бюджетной поддержки. Транш правительство получит в ближайшие дни. Это третий и последний платеж в рамках программы бюджетной поддержки системы соцзащиты республики. Целью программы было оказание содействия правительству в реформировании сферы социальной защиты.

Общая сумма грантов, выделенных по программе с 2016 года, составила 16,5 миллиона евро.

«Главные результаты программы — улучшение взаимодействия между Министерством труда и социального развития и негосударственными организациями, предоставляющими услуги уязвимым слоям населения, развитие фостерных служб для детей, реформа детских учреждений интернатного типа и развитие профессии соцработника. Также ЕС оказывает консультационную и техническую помощь, обучает сотрудников Министерства труда и социального развития и Министерства финансов», — говорится в сообщении.

Программа бюджетной поддержки сектора соцзащиты Кыргызстана реализуется в рамках многолетней индикативной программы ЕС на 2014-2020 годы с общим бюджетом в 174 миллиона евро.