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Общество

В Кыргызстане будут наказывать за финансирование ОПГ

Министерство внутренних дел предлагает поправки в Уголовный кодекс. Они вынесены на общественное обсуждение.

По инициативе разработчиков, членство в ОПГ наказывается лишением свободы V категории (от 10 до 12,5 года), а занятие высшего положения в преступной иерархии — лишением свободы VI категории (от 12,5 до 15 лет).

Предлагается также наказывать за финансирование организованных групп и преступных организаций, за предоставление или сбор денег, предметов и иного имущества, дарение или пожертвования, оказание услуг.

За такие преступления предлагается лишать свободы на срок от 5 до 7,5 года. «Хранение и распределение денег, имущества для нужд организованных группировок, а также разработка каналов их финансирования, совершенные лидером либо участником организованной группы или преступной организации, будут наказываться лишением свободы IV категории (от 7,5 до 10 лет)», — говорится в документе.

По данным МВД, организованная преступность в Кыргызстане «приобрела такие масштабы, что стала использовать в своих интересах возможности институтов государства и гражданского общества, подрывая национальную безопасность, экономическую и духовную основы существования нации».

Ранее, напомним, замминистра ВД Мирлан Каниметов заявлял, что в Кыргызстане нет организованных преступных группировок.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143645/
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