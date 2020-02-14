Только треть кыргызстанцев оценили хорошо работу судов

Хуже всего жители Кыргызстана относятся к судам. Только треть респондентов оценили их работу хорошо, отрицательно — 61 процент. Об этом свидетельствуют результаты опроса Международного республиканского института.

Еще 52 процента респондентов отрицательно оценили работу политических партий, 35 процентов — профсоюзов.

При этом 70 процентов кыргызстанцев положительно оценивают работу Национального банка. На втором месте оказались средства массовой информации и армия — по 68 процентов.

Международный республиканский институт (МРИ) провел традиционный опрос среди кыргызстанцев. В опросе участвовали 1 тысяча 483 человека со всей страны. Опрос проводили с 21 ноября по 3 декабря 2019 года.