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Общество

Только треть кыргызстанцев оценили хорошо работу судов

Хуже всего жители Кыргызстана относятся к судам. Только треть респондентов оценили их работу хорошо, отрицательно — 61 процент. Об этом свидетельствуют результаты опроса Международного республиканского института.

Еще 52 процента респондентов отрицательно оценили работу политических партий, 35 процентов — профсоюзов.

При этом 70 процентов кыргызстанцев положительно оценивают работу Национального банка. На втором месте оказались средства массовой информации и армия — по 68 процентов.

Международный республиканский институт (МРИ) провел традиционный опрос среди кыргызстанцев. В опросе участвовали 1 тысяча 483 человека со всей страны. Опрос проводили с 21 ноября по 3 декабря 2019 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143644/
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Только треть кыргызстанцев оценили хорошо работу судов