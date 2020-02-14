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Общество

В Бишкеке создали 11,5 тысячи новых рабочих мест. Большинство в торговых центрах

В 2019 году в Бишкеке созданы 11 тысяч 582 рабочих места. Об этом на коллегии мэрии сообщил первый вице-мэр Бишкека Алмаз Бакетаев.

По его данным, больше всего мест создано в торговых центрах «Евразия» — 6 тысяч 245, «Берекет» — 1 тысяча, ЦУМ — 400 мест.

Всего в Бишкеке зарегистрировано 119 тысяч 335 хозяйствующих субъектов, из них 4 тысячи 733 открыты в 2019-м, 72 тысячи 213 юридических лиц, но только 39 тысячи 834 из них — действующие.

При этом номинальная среднемесячная заработная плата за январь— ноябрь 2019 года в Бишкеке составила 21 тысячу 494,7 сома. Самые низкие средние оклады у бишкекчан, занятых в сфере здравоохранения и социального обслуживания населения (12 тысяч 156 сомов), самые высокие — в сфере информации и связи (37 тысяч 37 сомов).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143641/
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