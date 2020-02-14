Активисты «Умут-2020» встретились с представителями президента. О чем говорили

Представители движения «Умут-2020» встретились с чиновниками аппарата президента и озвучили свои требования. Об этом 24.kg сообщил активист Нурсултан Акылбек.

По его словам, встреча состоялась в офисе движения.

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«Мы с Ширин Айтматовой рассказали, что провели два митинга, что было несколько резонансных расследований, в том числе от движения «Умут-2020». Но со стороны властей не последовало никакой реакции. Мы сказали, что глава государства должен либо определиться и принять реальные меры в отношении Райымбека Матраимова и ему подобных, либо он будет продолжать не замечать те факты, которые озвучивают медиасообщество и политические движения», — отметил Нурсултан Акылбек.

Он подчеркнул, что активисты движения намерены встретиться с президентом лично.

Нурсултан Акылбек заметил, что стороны также поднимали вопрос давления на СМИ, многомиллионных исков в отношении отдельных редакций, нападения на журналистов, в частности, на главного редактора Factcheck.kg Болота Темирова.

По словам активиста, на членов движения «Умут-2020» также оказывается давление со стороны правоохранительных органов.

«Со дня встречи прошло две с половиной недели, но ответа от главы КР так и не последовало», — резюмировал он.

Напомним, что ранее активистка движения «Умут-2020» Ширин Айтматова обращалась к президенту с просьбой принять ее для открытого обсуждения политических репрессий и давления на СМИ в Кыргызстане.