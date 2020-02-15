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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 15 февраля облачно. Температура воздуха ожидается +8 градусов. День увеличился до 10 часов 32 минут.

Куда сходить

Культура

  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет несколько выставок;
  • в Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова покажут романтическую драму «Мария Тюдор»;
  • Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, приглашает на концерт;
  • Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова — на моноспектакль «Без грима» и концерт органной музыки «Вечер Барокко»;

  • на ГБ «ЗИЛ» состоится фестиваль «Кыргызстан — страна горных лыж и зимнего отдыха»;
  • возле здания планетария будет фотовыставка;
  • Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова предлагает две экспозиции;
  • пройдут масстер-классы для детей и взрослых.

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

Спорт

  • зимнее первенство по футболу;
  • международные соревнования по смешанным единоборствам и тайскому боксу;
  • чемпионат Кыргызстана среди кадетов по дзюдо.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Памятные даты

Всемирный день детей, больных раком

Эта дата впервые появилась в календаре в 2001 году по инициативе Всемирной конфедерации родителей детей, больных раком (ICCCPO).

Согласно медицинской статистике, ежегодно в мире около 200 тысяч детей заболевают раком, половина из них умирает.

Если болезнь обнаруживается на первой или второй стадиях, лечение зачастую ведет к благоприятному исходу. Однако десятая часть случаев рака выявляется только на третьей стадии, а у 8 процентов детей его диагностируют лишь на четвертой стадии.

Сложность заключается еще и в том, что форм онкологии очень много — около 200, и болезнь может начаться практически в любом органе. Детей чаще всего поражает лейкемия, или рак крови.

Завершился вывод советских войск из Афганистана

24.kg
Фото 24.kg. В музее Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» (Москва)

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана.

14 апреля 1988-го принято совместное советско-американское соглашение «О взаимосвязи для урегулирования положения, относящегося к Афганистану», согласно которому все советские войска должны были покинуть территорию страны к 15 февраля 1989 года. Что и было выполнено советской стороной.

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Сабырбек Акылбеков

Родился 15 февраля 1914 года в селе Кум-Арык. Кыргызский советский художник, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР, член Союза художников СССР.

Один из первых советских живописцев-кыргызов. Вошел в историю кыргызского изобразительного искусства как мастер лирического пейзажа.

Творческой, педагогической и общественной деятельностью внес большой вклад в становление кыргызского изобразительного искусства.

Умер 15 апреля 1968 года.

Родился государственный деятель Зулумбек Джамашев

Родился в 1924 году в селе Кара-Куль Сузакского района Джалал-Абадской области. Советский государственный деятель, председатель Верховного суда Киргизской ССР.

В 1974-м избран председателем Верховного суда КиргССР, в этой должности проработал 15 лет.

Зулумбеку Джамашевичу была назначена пенсия за особые заслуги перед Кыргызской Республикой, он являлся заслуженным юристом, награжден орденом «Знак почета» и другими правительственными наградами.

Умер 1 января 2016 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143628/
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