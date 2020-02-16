Неизвестные назвали диктатором Бердымухамедова и расклеили листовки в Стамбуле

В популярном среди граждан Туркменистана районе Аксарай в городе Стамбуле (Турция) появились листовки, направленные против президента Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает Turkmen.news.

«Листы на туркменском и русском языках расклеены в переходах, на зданиях и досках объявлений. Текст одной из листовок гласит (с ошибкой в фамилии президента): «И ты добавь свой голос против незаконной власти диктатора Гурбангулы Бердымуммедева». Другая наклейка с хештегом #ВстаньтеСКолен на русском, туркменском и английском языках посвящена «памяти туркменских политзаключенных», — сообщает издание.

Как отмечается, неизвестно, кто расклеил листовки. «Но на одной из них источники turkmen.news увидели надпись: «Демократическая либеральная партия Туркменистана». В интернете информации о ней практически нет и лишь в одном месте сказано, что она создана «студентами-туркменами, обучающимися за границей», — говорится в сообщении.