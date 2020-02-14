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Общество

В Бишкеке митингуют продавцы Аламединского рынка: хотят торговать на тротуарах

В Бишкеке продавцы Аламединского рынка вышли на акцию протеста к зданию Свердловского акимиата. Об этом 24.kg сообщили читатели.

Уточняется, что протестующие торгуют около заправки, расположенной на рынке. Но руководство рынка им запрещает там работать и пытается перевести на территорию базара. Торговцы просят муниципалитет разрешить им остаться на прежних местах.

Руководитель аппарата Свердловского акимиата Азамат Джапаров подтвердил эту информацию 24.kg. По его словам, к зданию районной администрации пришли около 40 человек. Ранее в мэрию поступало много жалоб по стихийной торговле.

«Горожане жаловались на то, что из-за торговцев невозможно пройти по тротуару. Сотрудники акимиата дали неделю торговцам, чтобы они перестали нарушать закон. Мы выписали им официальное уведомление. Акимиат предложил провести переговоры с администрацией Аламединского рынка о возможности предоставления торговых мест на их территории. Однако стихийные торговцы не хотят покидать свои места, ссылаясь на то, что у них нет правоустанавливающих документов на продажу товара. Сама администрация готова выделить им места», — сказал Азамат Джапаров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143620/
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