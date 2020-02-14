Азимбек Бекназаров наконец улетел в Малайзию

Азимбек Бекназаров улетел в Малайзию. Об этом на своей странице Facebook сообщил его сын Руслан.

Он отметил, что отец обязательно внесет изменение в кыргызско-малазийские отношения.

Читайте по теме Язык пока не выучил. Как Азимбек Бекназаров готовится работать в Малайзии

«Наша семья прошла столько испытаний. Не сломались и не сломаемся», — написал Руслан Бекназаров.

Азимбек Бекназаров назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Малайзии 26 декабря. Он обещал до отъезда выучить 200 слов на малайском языке, но потом передумал. На презентации своего трехтомника «Мен кыргызмын» Азимбек Бекназаров заявил, что знать язык страны пребывания необязательно. «Я должен знать свой родной язык. Я представитель кыргызского народа, поэтому должен знать наши традиции, обычаи, чтобы достойно представлять страну и знакомить малайцев с кыргызской культурой и налаживать дружеские отношения между двумя государствами», — заявил он.

Инвестиции привлекать новый дипломат тоже не намерен.

«Инвестиции привлекает не посол, а правительство. Это не мое дело», — заявил Азимбек Бекназаров журналистам накануне своего отъезда.