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Общество

Как долго «живет» коронавирус на предметах, выяснили медики

Случаев заражения новым коронавирусом из-за использования предметов, с которыми контактировал заболевший, пока не выявили. Однако медики не исключают такую вероятность, так как COVID-19 схож с предыдущими коронавирусами, распространявшимися подобным образом, сообщила «Российская газета».

В ходе исследования ученые выяснили, как долго инфекция, унесшая жизни более тысячи человек, может сохраняться на поверхностях.

Изучив данные по всем известным человеческим и ветеринарным вирусам этой категории, ученые пришли к выводу, что патогены COVID-19 без питательной среды сохраняются в течение максимум девяти дней. В среднем срок их жизни на изделиях из металла, дерева, стекла, пластика и бумаги составляет четыре-пять дней при комнатной температуре.

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«Высокая влажность продлевает выживаемость микроорганизмов коронавируса на различных поверхностях», — отметил доктор из Университетской клиники Грайфсвальда Гюнтер Кампф.

По его словам, в период эпидемии инфекционных заболеваний в жилых помещениях и учреждениях мебель и предметы интерьера необходимо дезинфицировать растворами на основе гипохлорита натрия, перекиси водорода или этанола.

Вирусолог Эйке Штейнманн из Университета Лейбница в Ганновере добавил, что эффективность усиления дезинфекции и личной гигиены для предотвращения заболевания коронавирусом доказана во время вспышки атипичной пневмонии. Вирус SARS тогда стремительно распространился, в том числе из-за контактов людей с предметами, где сохранялись патогены.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143548/
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