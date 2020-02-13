16:44
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Пункт пропуска «Акжол-автодорожный» на границе с Казахстаном закроют на ремонт

С 20 февраля 2020 года в связи с реконструкцией КПП «Акжол-автодорожный» пропуск транспортных средств и грузов будет приостановлен. Об этом на брифинге сообщил начальник управления пограничного контроля ГПС КР Нурланбек Джалбиев.

24.kg
Фото 24.kg. Нурланбек Джалбиев

По его словам, граждане смогут пересекать госграницу через этот пункт пропуска в пешем порядке, то есть без провоза габаритного багажа в коммерческих целях и без объемной ручной клади. При этом в самом пункте будут вестись строительные работы.

Читайте по теме
Пограничный пункт «Кордай» закроют в конце января

«До конца 2020 года мы планируем завершить строительство и модернизацию пункта пропуска. После завершения строительных работ увеличат количество кабин паспортного контроля, планируем до восьми проходных полос, будет предусмотрена комната ожидания и созданы другие благоприятные условия для пересекающих границу», — сказал он.

Пункт пропуска «Акжол-автодорожный» будет работать с 6.00 до 00.00 по местному времени.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143536/
просмотров: 459
Версия для печати
Материалы по теме
Адвокаты обжалуют приговор по делу о модернизации ТЭЦ
В правительстве Кыргызстана ищут деньги на модернизацию КПП «Акжол»
В выходные наблюдается скопление людей на пунктах пропуска через госграницу
Люди застряли на КПП «Акжол». Не работает компьютер
Модернизация ТЭЦ Бишкека могла обойтись гораздо дешевле
Бывший директор ТЭЦ Бишкека рассказал об истинных причинах январской аварии
Семейный подряд. В проекте по модернизации ТЭЦ работают отец и сын Бримкуловы
Что хотели расчленять на ТЭЦ Бишкека? Выдержки из ТЭО
Депутаты поругались из-за ТЭЦ: Потерпите, если вам не нравится критика
На земле аккуратно расчленять. Депутаты зачитали выдержки из ТЭО по модернизации
Популярные новости
Власти Казахстана призывают жителей Масанчи и&nbsp;Сортобе не&nbsp;уезжать в&nbsp;Кыргызстан Власти Казахстана призывают жителей Масанчи и Сортобе не уезжать в Кыргызстан
Конфликт в&nbsp;Масанчи. Число жертв увеличилось до&nbsp;11&nbsp;человек Конфликт в Масанчи. Число жертв увеличилось до 11 человек
Президент Казахстана ответил на&nbsp;трогательное обращение дунганского мальчика Президент Казахстана ответил на трогательное обращение дунганского мальчика
50-летний Нурлан Мотуев вновь женился. Невесте 22&nbsp;года 50-летний Нурлан Мотуев вновь женился. Невесте 22 года
Бизнес
Сделайте ценный подарок с&nbsp;быстрым кредитом от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Сделайте ценный подарок с быстрым кредитом от «Бакай Банка»
Что подарить на&nbsp;День влюбленных ЕМУ и&nbsp;ЕЙ Что подарить на День влюбленных ЕМУ и ЕЙ
Премиальное топливо G-Drive за&nbsp;покупки на&nbsp;АЗС сети &laquo;Газпромнефть&raquo; Премиальное топливо G-Drive за покупки на АЗС сети «Газпромнефть»
Целых 50&nbsp;ГИГАБАЙТ интернета + БЕЗЛИМИТ на&nbsp;соцсети и&nbsp;мессенджеры Целых 50 ГИГАБАЙТ интернета + БЕЗЛИМИТ на соцсети и мессенджеры
13 февраля, четверг
16:07
Пункт пропуска «Акжол-автодорожный» на границе с Казахстаном закроют на ремонт Пункт пропуска «Акжол-автодорожный» на границе с Казахс...
15:51
Выборы-2020. В рамках цифровизации ЦИК вводит электронный кабинет избирателя
15:19
Массовая прописка граждан. ЦИК заверяет, что списки избирателей не изменятся
15:17
Внимание, розыск. В Джалал-Абаде потерялась 15-летняя Саодатхон Нурмаматова
15:05
В Кыргызстан вернулись 40 студентов из Китая. Как их встречали