Пункт пропуска «Акжол-автодорожный» на границе с Казахстаном закроют на ремонт

С 20 февраля 2020 года в связи с реконструкцией КПП «Акжол-автодорожный» пропуск транспортных средств и грузов будет приостановлен. Об этом на брифинге сообщил начальник управления пограничного контроля ГПС КР Нурланбек Джалбиев.
По его словам, граждане смогут пересекать госграницу через этот пункт пропуска в пешем порядке, то есть без провоза габаритного багажа в коммерческих целях и без объемной ручной клади. При этом в самом пункте будут вестись строительные работы.
«До конца 2020 года мы планируем завершить строительство и модернизацию пункта пропуска. После завершения строительных работ увеличат количество кабин паспортного контроля, планируем до восьми проходных полос, будет предусмотрена комната ожидания и созданы другие благоприятные условия для пересекающих границу», — сказал он.
Пункт пропуска «Акжол-автодорожный» будет работать с 6.00 до 00.00 по местному времени.