Пункт пропуска «Акжол-автодорожный» на границе с Казахстаном закроют на ремонт

С 20 февраля 2020 года в связи с реконструкцией КПП «Акжол-автодорожный» пропуск транспортных средств и грузов будет приостановлен. Об этом на брифинге сообщил начальник управления пограничного контроля ГПС КР Нурланбек Джалбиев.

Фото 24.kg. Нурланбек Джалбиев

По его словам, граждане смогут пересекать госграницу через этот пункт пропуска в пешем порядке, то есть без провоза габаритного багажа в коммерческих целях и без объемной ручной клади. При этом в самом пункте будут вестись строительные работы.

Читайте по теме Пограничный пункт «Кордай» закроют в конце января

«До конца 2020 года мы планируем завершить строительство и модернизацию пункта пропуска. После завершения строительных работ увеличат количество кабин паспортного контроля, планируем до восьми проходных полос, будет предусмотрена комната ожидания и созданы другие благоприятные условия для пересекающих границу», — сказал он.

Пункт пропуска «Акжол-автодорожный» будет работать с 6.00 до 00.00 по местному времени.