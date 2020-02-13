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Общество

Мужчина, переносивший диван, стал причиной автомобильной пробки

Забавное видео с мужчиной, переносящим диван на спине и занявшим одну автомобильную полосу, сняли в Истборне (Новая Зеландия). Он невозмутимо шел по дороге, а следом за ним ползли машины, сообщило издание «За рулем».

Автомобилисты нервничают, взывают к совести, указывая, что рядом есть пешеходная дорожка.

«Да, но я не пешеход, я транспортное средство, я что-то несу. Тропинка недостаточно широка», — возражает мужчина.

Девушка, снимающая видео, призывает его быть осторожным, так как автомобили ускоряются, обгоняя его. Тогда мужчина останавливается посередине улицы, не давая потоку продолжить движение.

После небольшого дорожного конфликта мужчина разворачивается с грузом и продолжает путь по дороге, заставляя две машины и автобус обгонять его по встречке, чтобы не сбить.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143534/
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