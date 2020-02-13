События в Кой-Таше. Дело изучили все фигуранты, кроме адвокатов Атамбаева

Фигуранты уголовного дела о событиях в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года завершают изучать материалы.

Как сообщил 24.kg адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев, осталось изучить видео- и фотодокументы. До конца недели дело должно уйти в Генеральную прокуратуру для составления обвинительного акта и дальнейшей передачи в суд.

«На предварительных слушаниях мы будем ходатайствовать об открытом судебном заседании», — сказал Сергей Слесарев.

Отметим, что в уголовном деле 80 томов. По нему проходят обвиняемыми 19 человек, включая бывшего главу государства.

По данным собеседника, остальные фигуранты и их адвокаты уже подписали протокол. Алмазбек Атамбаев отказался изучать материалы.

Напомним, что Алмазбеку Атамбаеву в рамках уголовного дела по событиям в Кой-Таше вменяют восемь статей УК КР: «Организация массовых беспорядков», «Покушение на убийство», «Организация убийства», «Убийство», «Захват заложников», «Незаконный оборот оружия», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Воспрепятствование следствию».