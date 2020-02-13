Учителя из Кыргызстана могут пройти бесплатное обучение в Японии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, участие в годичной образовательной «Программе для молодых преподавателей» правительства Японии могут принять учителя начальных и средних классов школ Кыргызстана.

Возраст кандидата не должен превышать 35 лет, у него должен быть опыт работы в совокупности — не менее пяти лет. Более подробную информацию можно получить по ссылке.

Анкеты принимают до 28 февраля 2020 года в посольстве Японии в КР. Отбор кандидатов пройдет в два этапа — письменный тест и собеседование.