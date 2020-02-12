ЦИК без СМИ и НПО обсуждает рост населения в городах, где весной пройдут выборы

В Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов обсуждают резкий рост населения в городах, где весной пройдут местные выборы. Журналистов и представителей НПО попросили удалиться из зала.

По словам главы Центризбиркома Нуржан Шайлдабековой, это рабочее совещание, а не заседание и присутствие СМИ, а тем более представителей НПО не нужно.

Напомним, в Оше с начала года на постоянный регистрационный учет встали более 30 тысяч граждан. Среди них в основном взрослые и в возрасте до 18 лет.

Ранее глава департамента регистрации населения ГРС Махабат Пратова пояснила, что в законе нет нормы, запрещающей прописывать на своей жилплощади прибывших из провинции родственников. «Получается, что такой приехавший может получить прописку у кого-нибудь с их согласия и сможет исполнять свой гражданский долг. А после выборов выписаться. К сожалению, такие случаи нередки», — добавила она.

Напомним, что 12 апреля 2020 года состоятся очередные выборы в 30 местных кенешей (из них 25 айыльных кенешей и 5 городов).