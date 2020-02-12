13 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».
1Бишкек
- 9.00-17.00 — жилмассивы «Колмо» (улицы Жеткинчек, Республиканская, Азаттык, Кулиева, Мидин, Сейил, Жаштык, Дастан, Тендик), «Арча-Бешик» (улицы Аксы, Садырбаева, Абаданова), отрезки улиц Байтика Баатыра, Кулатова, село Чон-Арык (улицы Кожомкулова, Абдрахманова);
- 9.00-16.00 — отрезки улиц Горького, Тыныстанова, переулка Ново-Октябрьского;
- 9.30-11.00 — 10-й микрорайон, 29/1;
- 9.30-16.00 — отрезки улиц Гоголя, Жумабека, Ибраимова, Семашко;
- 9.30-13.00 — улица Кольбаева, 24, 24а, 24б, отрезки улицы Киевской, бульвара Эркиндик;
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Гоголя, Жукеева-Пудовкина, Суюмбаева, Московской, Осмонкула, Каширской, Огонбаева, Талинской, переулок Вишневый;
- 10.00-17.00 — жилмассив «Рухий-Мурас»;
- 11.30-14.00 — 5-й микрорайон, 46, 73, 79-82;
- 14.30-16.00 — улица Тыныстанова, 2, 4, 5, 6, 4а, 6б, 7а;
- 15.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Иссык-Куль, Отмок ашуу).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — cела Ленинское (улица Алма-Атинская), Маевка (улицы Ала-Арчинская, 8 Марта Арычная), Пригородное (улицы Гагарина, Новая), Аламедин (улица Суворова, новостройка «Адилет»), Арашан (улицы Татырская, Бектембаева), Лебединовка (улицы Комсомольская, Сельская, Чапаева, Лермонтова, Горького, Майковского), Октябрьское (улицы Гагарина, Пушкина, Куйбышева, Калинина, 2-е отделение);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Фрунзе (улицы Фрунзенская, Садовая, Ново-Садовая), Комсомольское (улицы Дорожная, Тупик, Южная, Новая, Строительная, Проектируемая), город Шопоков (улицы Победы, Московская, Советская, Школьная, Дзержинского, Шопокова, Репина);
- 9.00-13.00 — село Манас (улицы Западная, Широкая, Комсомольская, Совхозная);
- 10.00-13.00 — село Кызыл-Туу (улицы Жыламыш, Билалы, Проектируемая, Мамеева, Заречная, Ибраимова, Свечникова, Абакир);
Кантский РЭС
- 9.00-18.00 — город Кант (улицы Линейная, Центральная, Джакыпова, Ванахуна, Белинская, Мира, Строительная, Крупская, 2-й микрорайон, 10, 11, 30, 31, 33 ,34).