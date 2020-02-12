В некоторых районах Бишкека завтра не будет холодной воды

Завтра, 13 февраля, в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, причина отключения — ремонтно-подготовительные работы к весенне-летнему периоду и замена задвижек на водоводах в жилом массиве «Арча-Бешик».

Подачу воды прекратят с 9.00 до 17.00 в районе, ограниченном улицами Абдрахманова (бывшая Набережная), Шералиева, Жайыла Баатыра и Чортекова.

Бишкекводоканал приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой.

В случае возникновения проблем с водоснабжением горожан просят обращаться в ПЭУ «Бишкекводоканал» по телефонам:

— центральная диспетчерская служба: 0312560320;

— контакты для обращений по внутридомовым сетям: 0312544245, 0312544244;

— по наружным сетям: 0312449597, 0312449645.

Фотофакты можно прислать и на WhatsApp Бишкекводоканала по номеру 0770838458.