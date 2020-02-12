19:27
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Почти за $30 миллионов продали на аукционе картину Дэвида Хокни «Всплеск»

Картину известного художника Дэвида Хокни «Всплеск» продали за 23,1 миллиона фунтов стерлингов — почти $30 миллионов. Об этом сообщил сайт аукционного дома Sotheby’s.

Предполагалось, что картина будет стоить от 20 до 30 миллионов фунтов ($25,9-38,9 миллиона). Покупатель полотна пожелал остаться неизвестным.

Предыдущий раз картину продали на аукционе в 2006 году за 2,9 миллиона фунтов стерлингов ($3,76 миллиона).

sothebys.com
Фото sothebys.com. Картина Дэвида Хокни «Всплеск»

Дэвид Хокни закончил работу над картиной «Всплеск» в 1966-м. На полотне изображен момент всплеска воды в бассейне у дома.

Дэвид Хокни когда-то сказал, что ему нравится изображать процессы, которые длятся всего пару секунд: «Все знают, что всплеск воды нельзя заморозить во времени. Поэтому на картине он выглядит даже более поразительным, чем на фотографии».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143416/
просмотров: 305
Версия для печати
Материалы по теме
Работы Сальвадора Дали стоимостью около 400 тысяч евро похитили в Стокгольме
В Кыргызском музее изобразительных искусств обнаружили две поддельные картины
Картину Поля Сезанна «Кувшин и фрукты» продали почти за $60 миллионов
В Великобритании кот испортил редкую картину
Гиперреалистичные картины 11-летнего мальчика из Нигерии удивляют художников
Продажа госимущества на аукционе. Снижать цены больше не будут
Эстетика цвета: в Бишкеке проходит выставка «Палитра»
Популярные новости
Власти Казахстана призывают жителей Масанчи и&nbsp;Сортобе не&nbsp;уезжать в&nbsp;Кыргызстан Власти Казахстана призывают жителей Масанчи и Сортобе не уезжать в Кыргызстан
Пострадавшим в&nbsp;Масанчи нужна помощь. Кыргызстанцы объявили сбор гуманитарки Пострадавшим в Масанчи нужна помощь. Кыргызстанцы объявили сбор гуманитарки
Конфликт в&nbsp;Масанчи. Пограничники Кыргызстана продолжают усиленно нести службу Конфликт в Масанчи. Пограничники Кыргызстана продолжают усиленно нести службу
Конфликт в&nbsp;Масанчи. Число жертв увеличилось до&nbsp;11&nbsp;человек Конфликт в Масанчи. Число жертв увеличилось до 11 человек
Бизнес
Что подарить на&nbsp;День влюбленных ЕМУ и&nbsp;ЕЙ Что подарить на День влюбленных ЕМУ и ЕЙ
Премиальное топливо G-Drive за&nbsp;покупки на&nbsp;АЗС сети &laquo;Газпромнефть&raquo; Премиальное топливо G-Drive за покупки на АЗС сети «Газпромнефть»
Целых 50&nbsp;ГИГАБАЙТ интернета + БЕЗЛИМИТ на&nbsp;соцсети и&nbsp;мессенджеры Целых 50 ГИГАБАЙТ интернета + БЕЗЛИМИТ на соцсети и мессенджеры
UFC 247: Джонс vs&nbsp;Рейес, Шевченко vs&nbsp;Чукагян. На&nbsp;канале UFC TВ&nbsp;только в&nbsp;O!TV UFC 247: Джонс vs Рейес, Шевченко vs Чукагян. На канале UFC TВ только в O!TV
12 февраля, среда
19:21
В ЖК озаботились массовой пропиской сельчан в городах, где состоятся выборы В ЖК озаботились массовой пропиской сельчан в городах,...
19:07
В Бишкеке горит мебельный цех
19:01
Цифра дня. 140,9 километра дорог заасфальтировали в райцентрах в 2019 году
18:46
Почти за $30 миллионов продали на аукционе картину Дэвида Хокни «Всплеск»
18:30
13 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет