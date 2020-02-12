Почти за $30 миллионов продали на аукционе картину Дэвида Хокни «Всплеск»

Картину известного художника Дэвида Хокни «Всплеск» продали за 23,1 миллиона фунтов стерлингов — почти $30 миллионов. Об этом сообщил сайт аукционного дома Sotheby’s.

Предполагалось, что картина будет стоить от 20 до 30 миллионов фунтов ($25,9-38,9 миллиона). Покупатель полотна пожелал остаться неизвестным.

Предыдущий раз картину продали на аукционе в 2006 году за 2,9 миллиона фунтов стерлингов ($3,76 миллиона).

Фото sothebys.com. Картина Дэвида Хокни «Всплеск»

Дэвид Хокни закончил работу над картиной «Всплеск» в 1966-м. На полотне изображен момент всплеска воды в бассейне у дома.

Дэвид Хокни когда-то сказал, что ему нравится изображать процессы, которые длятся всего пару секунд: «Все знают, что всплеск воды нельзя заморозить во времени. Поэтому на картине он выглядит даже более поразительным, чем на фотографии».