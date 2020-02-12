Мэрия Бишкека проведет инвентаризацию муниципального имущества

В Бишкеке стартовала масштабная инвентаризация объектов муниципальной собственности. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, структурные подразделения муниципалитета должны завершить работу в марте.

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В мэрии добавили, что в последний раз инвентаризацию имущества и земельных участков провели в 2019 году.

«В реестр муниципального имущества оприходованы основные средства на сумму 1 миллиард 354 миллиона 629 тысяч 933 сома, в том числе соцобъекты на 542 миллиона 62 тысячи 459 сомов, хозсубъекты — 812 миллионов 567 тысяч 474 сома», — отметили в мэрии.

В муниципалитете отметили, что проводят работу по возвращению в муниципальную собственность земельных участков и зданий, узаконению незарегистрированных объектов.