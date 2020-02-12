В Сузаке строят медресе для девочек без разрешительных документов

Строительство медресе для девочек в Сузакском районе Джалал-Абадской области приостановлено. Как отмечают в региональном управлении Государственной инспекции по экологической и технической безопасности, эксперты нашли массу нарушений.

Возведение религиозного образовательного учреждения для девочек производится на средства спонсоров из арабских стран. Они выделили на медресе 25 миллионов сомов. Участок выделил местный житель.

Однако в акимиате района заявляют, что никто не давал разрешения на стройку. Никаких разрешительных документов у инициаторов стройки нет.

По данным Госкомиссии по делам религий, на сегодня в Кыргызстане зарегистрировано 130 медресе и 12 высших учебных религиозных заведений.