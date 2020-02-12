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Общество

Принимать роды станет легче. Разработано мобильное приложение для акушеров

Для акушеров Кыргызстана разработали мобильное приложение «Безопасные роды» (Safe Delivery). Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По данным ведомства, мобильное приложение состоит из 11 клинических модулей, в том числе артериальная гипертензия, послеродовое кровотечение, послеродовой сепсис, первичная реанимация новорожденных, уход за новорожденным, профилактика инфекций и другие.

«Каждый модуль содержит видеоматериалы, карту действий, список необходимых препаратов, стандарты выполнения процедур и раздел «Мое обучение», где каждый может пройти тест», — отмечают в Минздраве.

В основу приложения взяты рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Клиническое содержание приложения «Безопасные роды» утверждено приказом Министерства здравоохранения.

«Приложение позволяет акушерам получить прямой и быстрый доступ к современным, основанным на доказательствах, клиническим руководствам по базовой неотложной акушерской помощи и помощи новорожденным. Оно уже используется в более чем 40 странах как инструмент для обучения и карманный справочник для акушеров, работающих в самых отдаленных регионах. Приложение бесплатное и легкое в управлении. Может использоваться без интернета, что крайне важно для регионов с плохим качеством связи», — добавили в ведомстве.

Мобильное приложение «Безопасные роды» (Safe Delivery) можно скачать бесплатно в Google Play и App Store.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143314/
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