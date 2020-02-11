Россия планирует разместить средства ПВО на военной базе «Кант»

Россия планирует разместить средства ПВО на военной базе в Канте. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным издания, об этом заявил заместитель министра обороны России Николай Панков, выступая в Госдуме по ратификации протокола между РФ и КР о статусе и условиях пребывания объединенной российской военной базы на территории Кыргызстана.

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Он добавил, что, кроме того, российская сторона в перспективе планирует ввести в состав объединенной российской военной базы подразделения беспилотных летательных аппаратов.

Николай Панков отметил, что объекты инфраструктуры аэродрома «Кант» реконструируют.

Ранее на российскую военную базу поступили 13 бронированных армейских автомобилей повышенной проходимости «Урал» с установленными в кузове крупнокалиберными пулеметами. Запланирована поставка новейших модернизированных штурмовиков Су-25СМ3, получивших неофициальное название «Суперграч».

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин внес в Госдуму протокол, который позволит ввести подразделения беспилотников в состав военной базы РФ в Кыргызстане. В документе также предусмотрено повышение арендной платы за территорию дислокации Объединенной российской военной базы в Кыргызстане — до $4,8 миллиона.