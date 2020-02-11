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Общество

На хлеб бы хватило. Сколько получает врач в детской онкологии

За январь 2020 года врач детского отделения Национального центра онкологии и гематологии получил 7 тысяч 150 сомов. Фотографию квитанции своей заработной платы выложил на странице в социальной сети Facebook Султан Стамбеков.

«Из жизни детских онкологов. Рубрика — моя огромная зарплата. 7 тысяч 150 сомов. За ночные дежурства аж целых 357 сомов. Налогов сняли на 1,6 тысячи сомов. А вот в профсоюз я вообще не хочу платить», — написал он.

Добавим, что президент КР Сооронбай Жээнбеков неоднократно обещал поднять заработную плату медикам. Но коснулось это только семейных врачей, которым повысили зарплату в 2018 году, но при условии выполнения ими ряда индикаторов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143299/
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