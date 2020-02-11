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Общество

12 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-18.00 — жилмассив «Рухий-Мурас», улица Каширская, отрезки улиц Московской, Разакова, Логвиненко, Панфилова, Орозова, Обской;
  • 9.00-12.00 — 11-й микрорайон, отрезки улиц Набережной, Ахунбаева;
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Матросова, Дружбы, Артемировской, жилмассивы «Тынчтык», «Арча-Бешик» (улицы Кара-Кужур, Чортекова, Алты-Тутун, Актан, Эртайлак, Актуз), село Чон-Арык (улицы Кожомкулова, Абдрахманова);
  • 9.30-13.00 — микрорайон «Восток-5», 22, 19, 20;
  • 11.00-16.00 — отрезки улиц Советской, Суеркулова, Горького;
  • 12.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жигач»;
  • 13.00-17.00 — улица Каджисайская;
  • 14.00-17.00 — улица Байтика Баатыра.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — cела Кой-Таш (улицы Аблесова, Ракишева, Проектируемая, Новая, Кой-Ташская, Мурзалиева), Лебединовка (улицы Комсомольская, 8 Марта, 9 Мая), Кара-Жигач (улицы Кундучалова, Виноградная, переулки Фрунзенский, Яковенко, Центральная), Маевка (улицы Набережная, Ала-Арчинская, 8 Марта, генерала Курманалиева, Садовая), Карла Маркса (улицы Октябрьская, Куйбышева, Фабричная, Калинина);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Фрунзе (улицы Восточная, Фрунзенская, Карасуйская), Джаны-Джер (улица Лесная), Лесное (улицы Ат-Башинская, Северная, Центральная, Проектная), Сокулук (улица Токтогула), город Шопоков (улицы Шопокова, Дзержинского, Советская, Школьная, Победа, Московская);

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — село Новопокровка (улицы Белинского, Логвиненко, Мира, Крупская, Чкалова, Молодая Гвардия, Западная, Строительная), город Кант (улица Куренкеева).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143291/
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