В Бишкеке 12 февраля облачно. Температура воздуха ожидается +10 градусов. День увеличился до 10 часов 24 минут.
Куда сходить
Культура
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет несколько выставок;
- ololo art studio приглашает на стречу «Печорин — Джокер 19-го века?»;
- в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоится музыкальное шоу Ne prosto orchestra.
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
Отключение газа, света, воды
- 9.00-18.00 — жилмассив «Рухий-Мурас», улица Каширская, отрезки улиц Московской, Разакова, Логвиненко, Панфилова, Орозова, Обской;
- 9.00-12.00 — 11-й микрорайон, отрезки улиц Набережной, Ахунбаева;
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Матросова, Дружбы, Артемировской, жилмассивы «Тынчтык», «Арча-Бешик» (улицы Кара-Кужур, Чортекова, Алты-Тутун, Актан, Эртайлак, Актуз), село Чон-Арык (улицы Кожомкулова, Абдрахманова);
- 9.30-13.00 — микрорайон «Восток-5», 22, 19, 20;
- 11.00-16.00 — отрезки улиц Советской, Суеркулова, Горького;
- 12.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жигач»;
- 13.00-17.00 — улица Каджисайская;
- 14.00-17.00 — улица Байтика Баатыра.
У кого намечается той
Урмат Белекбаев
Родился 12 февраля 1970 года в городе Караколе Иссык-Кульской области. Начальник управления культуры мэрии Бишкека.
Курманкул Зулушев
Родился 12 февраля 1970 года в селе Комсомол Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша («Республика — Ата Журт»)
Бакытбек Дюшембиев
Родился 12 февраля 1972 года в селе Барскоон Иссык-Кульской области. Начальник ПЭУ «Бишкекводоканал».
Памятные даты
День Дарвина (Международный день науки и гуманизма)
Международный день науки и гуманизма, или День Дарвина, приуроченный ко дню рождения знаменитого английского ученого-натуралиста, отмечается ежегодно 12 февраля.
День направлен не только на чествование открытий Дарвина, но и на популяризацию науки. Связь научных открытий и ценности человека очевидны. Нет одного без другого. Научные открытия, в которых также можно выявить противоречия, призваны тем не менее служить человеку, облагораживать его, делая мудрее.
Празднование Дня Дарвина в основном проходит в научных и учебных заведениях, где силами студентов и преподавателей организуются выставки, семинары и лекции, конференции, а также конкурсы работ учащихся.
Международный день брачных агентств
По некоторым данным, история брачных агентств насчитывает более 360 лет.
Первая брачная контора «Бюро встреч и адресов» была открыта в Лондоне 29 сентября 1650 года. И с тех пор поиск супруга по объявлению или через службу знакомств стал весьма популярным. С каждым годом количество клиентов брачных агентств увеличивается, и от анкет, заполненных вручную, информация переместилась на веб-сайты в интернете.