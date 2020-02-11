В Национальный календарь прививок включена ротавирусная вакцина

В Национальный календарь профилактических прививок включена ротавирусная вакцина. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, ротавирус является наиболее распространенной в мире причиной тяжелых диарей у детей раннего возраста и представляет значительную проблему и для общественного здравоохранения Кыргызстана.

В республике ежегодно регистрируется от 7 тысяч 300 обращений с диареей у детей в возрасте до пяти лет.

В ведомстве отмечают, что внедрение ротавирусной вакцины позволит ежегодно предотвращать около 130 случаев заболеваний со смертельным исходом, около 2,9 тысячи госпитализаций и более 17 тысяч обращений за медицинской помощью по причине ротавирусной инфекции.

Ротавирус передается фекально-оральным путем, заболевание обычно начинается с повышения температуры и рвоты, к которым впоследствии присоединяется диарея. Дети теряют аппетит и перестают пить. Опасность для детей младшего возраста представляет обезвоживание, которое требует незамедлительных лечебных мероприятий.

В Минздраве подчеркнули, что курс вакцинации состоит из трех доз: прививки следует вводить в 2, 3,5 и 5 месяцев.

Все дети имеют право получать прививки бесплатно, согласно Национальному календарю профилактических прививок, по месту фактического проживания без прописки и не имеющие приписки к медицинскому учреждению.