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Общество

Хорошая новость. Пропавшая в Бишкеке 16-летняя Айдай Аят кызы нашлась

Пропавшая в Бишкеке 16-летняя Айдай Аят кызы нашлась. Об этом 24.kg сообщил отец девочки Аят Сансызбаев.

«Девочку нашли в хостеле. Она как-то договорилась там переночевать. С дочкой все нормально. У нее есть банковская карточка, на которой было немного денег. Ими она оплатила за ночлег», — сказал Аят Сансызбаев. По его словам, девочка переночевала в хостеле. Администраторы гостиницы увидели объявление и позвонили родителям.

Ранее сообщалось, что подросток вышла из дома вчера в 14.00 в 7-м микрорайоне. Девочка поехала в парк Панфилова и не вернулась.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143249/
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