Конфликт в Казахстане. Как кыргызстанцы приютили беженцев из соседней страны

После конфликтов в ряде сел Кордайского района Казахстана часть их жителей, в основном дунгане, стали массово переходить границу с Кыргызстаном. Большинство из них приехали в село Кен-Булун и город Токмак. Их приютили родственники, знакомые и просто неравнодушные люди.

Корреспондент 24.kg пообщалась с беженцами.

Близкий сосед лучше родни

По данным Погранслужбы КР, за три дня казахско-кыргызскую границу перешли около 4 тысяч человек, из них около тысячи вернулись домой.

Депутат Кен-Булунского айыл окмоту Рамазан Бабазов в разговоре с 24.kg рассказал, что беженцам помогают неравнодушные кыргызстанцы.

Люди приютили не только родственников, но и незнакомых им людей. Гуманитарную помощь привозят со всех городов страны.

«Людей разместили в домах и мечетях. Вчера люди выехали, но после обеда вернулись. Первые дни было много беженцев, сегодня их гораздо меньше. Многие уезжают, опасаясь мародерства. Некоторые утром уезжают, а после обеда вновь возвращаются в Кыргызстан», — рассказал Рамазан Бабазов.

Возле КПП «Кен-Булун» местные жители распределяют гуманитарную помощь, угощают приезжих горячей едой и чаем.

Страх возвращения

Скопления людей на границе нет. Беженцы неохотно идут на разговор с журналистами и не хотят рассказывать о пережитом. Многие из них напуганы.

По словам местных жителей, из соседней страны приезжают в основном женщины и дети.

Рахима Урахунова приехала в Кен-Булун с детьми и внуками. Она рассказала, что опасается возвращаться домой, ведь провокаторы могут повторить события.

«Мы приехали сюда, чтобы защитить себя и детей от злых людей. Моя семья не делит никого на нации, ведь все мы, прежде всего, люди, мусульмане. В тот день я приехала в Масанчи к племяннице. Женщины и дети закрылись в комнате, мы выключили свет и сидели в темноте. Мой брат вышел защищать семью и его ранили. Сейчас он в реанимации Алматинской больницы», — говорит Рахима Урахунова.

Когда вышли на улицу, все горело. Взрослые люди и дети кричали. Раньше мы такое видели только по телевизору. Рахима Урахунова

Феруза приехала в Токмак из села Улар-Батыр 7 февраля. Добраться до границы ей с детьми и внуками удалось только ближе к ночи.

«Мы просидели на посту целую ночь. Дети плакали, женщины падали в обморок. Сын проводил нас до поста, а сам остался», — говорит Феруза.

О стрельбе, закидывании камнями женщина вспоминает со слезами.

«Было ощущение, что приехали басмачи. Они стреляли в ребят, сжигали дома. Мы еле ушли. От страха у нас потерялся дар речи. Сейчас 25 человек живут у родственников. Мы хотим домой, но супруг просит еще немного подождать», — плачет она.

С миру по нитке

Около КПП «Токмак-автодорожный» беженцев нет совсем, они сейчас живут в городе. Одни у родственников и друзей, другие — ночуют в мечети. Всем приезжим готовы помочь местные таксисты, они бесплатно возят нуждающихся, находят им ночлег.

В местном медресе жители организовали пункт передачи гуманитарной помощи. Только сегодня ее получили около 400 человек. Картошку, морковку, макароны, памперсы и сладости для детей кладут в пакеты. Крупы и муку не расфасовывают по килограммам, дают сколько могут. Это привозят не только местные жители, помощь пришла даже из Каракола.

Во дворе медресе местные медики раздают лекарства и измеряют давление. Одежду и обувь тоже можно получить.

Якуб Камаев помогает распределять помощь беженцам. По его словам, кыргызстанцы помогают соседям с большой охотой — кто-то приносит мешками продукты, кто-то — медикаменты.

«Всех прибывших распределили по селам, одни уехали в Ивановку и Кен-Булун, а другие в Искру и Токмак. Мы организовали адресную доставку. Есть те, кто стесняется приходить за продуктами. Таким собирают продукты отдельно и развозят по адресам», — сказал Якуб Камаев.

Самой необходимой помощью оказались памперсы. Многие из беженцев приехали без одежды и предметов личной гигиены.

Что стало причиной конфликта в казахстанских селах и с чего все началось, никто из беженцев так и не понял. Все они надеются на то, что пережитый ими кошмар вскоре закончится.