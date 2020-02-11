В Бишкеке 11 февраля снег. Температура воздуха ожидается +5 градусов. День увеличился до 10 часов 21 минуты.

Куда сходить

Культура Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет несколько выставок. Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Сергей Пономарев

Родился 11 февраля 1962 года в городе Фрунзе. Заместитель бизнес-омбудсмена.

Памятные даты

Международный день женщин и девочек в науке

Фото из интернета

Отмечается с 2016 года.

Этот день призван привлекать дополнительное внимание к проблеме участия женщин в научной сфере, особо отмечать достижения в области науки, техники и инноваций, совершенные женщинами и девочками.

Всемирный день больного

Фото из интернета

Этот день задуман, скорее, как некий социальный шаг, направленный на поддержку людей, попавших в печальную категорию больных.

Всемирный день больного учрежден 13 мая 1992 года по инициативе 264-го Папы Римского Иоанна Павла II.

В своем специальном послании понтифик отметил, что ежегодное празднование Всемирного дня больного имеет определенную цель: дать почувствовать «сотрудникам многочисленных медицинских католических организаций, верующим, всему гражданскому обществу необходимость обеспечения лучшего ухода за больными и немощными, облегчения их страданий».

Люди, которые меняли мир

Убит актер Талгат Нигматулин

Фото из интернета. Талгат Нигматулин

Родился в 1949 году в Кызыл-Кие. Отец Талгата Нигматулина трагически погиб, когда мальчику не было и двух лет. Талгат начал зарабатывать деньги еще подростком. Чтобы лучше освоить русский язык, он от руки переписал два тома «Войны и мира».

В 1967-м предложили первую роль белогвардейского офицера в фильме «Баллада о комиссаре». Окончив в 1971 году ВГИК, он приехал в Ташкент и стал работать на студии «Узбекфильм». Тогда и появились его роли в фильмах «Седьмая пуля», «Встречи и расставания», «Сказание о Сиявуше».

Он писал рассказы и стихи. Именно он является автором слов известной песни «Русские березы».

Увлекшись восточной философией, он вступил в секту, руководителями которой оказались преступники. В 1985-м в центре Вильнюса в квартире художника А.Калинаускаса жестоко убит.

Умер государственный деятель Джумгалбек Аманбаев

11 февраля 2005 года в возрасте 59 лет скончался кыргызский партийный и государственный деятель Джумгалбек Аманбаев.

Родился 2 февраля 1946-го в селе Чаек Нарынской области. Советский, кыргызский партийный и государственный деятель.

Первый секретарь ЦК Компартии Киргизии, заместитель премьер-министра Кыргызстана (1993-1995).

Народный депутат СССР. Депутат Верховного Совета Киргизской ССР четырех созывов, в 1989-1994 годах — депутат Верховного Совета КиргССР/КР.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», заслуженный зоотехник Кыргызстана.