Сооронбай Жээнбеков поздравил Валентину Шевченко и пригласил на Иссык-Куль

Президент Сооронбай Жээнбеков поздравил чемпионку UFC Валентину Шевченко с победой в международном турнире UFC 247. Об этом чемпионка написала на своей странице в Instagram.

По ее словам, глава государства позвонил ей сразу после завершения победного боя.

«Очень рада получить звонок от президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. Спасибо, дорогой Сооронбай Шарипович, за теплые поздравления! Мы обязательно приедем на Иссык-Куль», — написала она.

Накануне Валентина Шевченко в третий раз защитила титул чемпиона UFC.