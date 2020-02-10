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Общество

Сооронбай Жээнбеков поздравил Валентину Шевченко и пригласил на Иссык-Куль

Президент Сооронбай Жээнбеков поздравил чемпионку UFC Валентину Шевченко с победой в международном турнире UFC 247. Об этом чемпионка написала на своей странице в Instagram.

По ее словам, глава государства позвонил ей сразу после завершения победного боя.

«Очень рада получить звонок от президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. Спасибо, дорогой Сооронбай Шарипович, за теплые поздравления! Мы обязательно приедем на Иссык-Куль», — написала она.

Накануне Валентина Шевченко в третий раз защитила титул чемпиона UFC.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143144/
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