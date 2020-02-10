Конфликт в Масанчи. ГКНБ должен привлечь авторов провокационных комментариев

Пользователей социальных сетей, которые последние дни активно обсуждают трагические события, произошедшие в Кордайском районе Казахстана, возмутили провокационные комментарии.

На некого Тимура Болчурова поступило заявление в ГКНБ. Заявитель отмечает, что своим призывом «резать их, как баранов» в отношении представителей национальных меньшинств Тимур Болчуров нарушает Конституцию и провоцирует межнациональную рознь.

В заявлении указано, что этот комментарий носит не только провокационный, но и экстремистский характер. В отношении автора недопустимого комментария заявители просят провести досудебную проверку. Копия заявления направлена также в ГУВД Бишкека.

В милиции 24.kg сообщили, что уточняют, поступило ли оно.

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Отметим, что провокационный комментарий появился под одним из постов, где говорилось о конфликте в селе Масанчи 7 февраля.

Напомним, что пользователи социальных сетей распространили видео погромов и стрельбы в селе Масанчи Кордайского района. По официальной версии властей Казахстана, в селе Масанчи произошла массовая драка. Следственное управление Департамента полиции Жамбылской области начало досудебное расследование по статьям «Организация и участие в массовых беспорядках» и «Убийство».

По последним данным, жертвами конфликта стали 11 человек.