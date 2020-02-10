14:49
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Долгожданный ремонт тротуаров в Бишкеке. Узнайте, какие попали в титульный лист

В 2020 году в Бишкеке отремонтируют тротуары на 25 улицах, обещает мэрия. Титульный лист на капитальный ремонт пешеходных участков улиц, отмечают чиновники, составлен с учетом предложений районных акимиатов и горожан.

Узнайте, есть ли ваша улица в титульном листе.

Ленинский район

Здесь будут отремонтированы тротуары на четырех улицах:

  • Московская — от Фучика до проспекта Манаса;
  • Тагай Бий — от Ак-Болпон до Кара-Булак;
  • Ахунбаева — от Бакаева до Садырбаева;
  • проспект Чуй — от Бейшеналиевой до Кулиева.

Октябрьский район

Муниципалитет обещает отремонтировать семь улиц:

  • Ахунбаева — от 7 Апреля до Байтика Баатыра (северная сторона);
  • Медерова — от Элебаева до Юнусалиева (южная сторона);
  • Горького — от Байтика Баатыра до 7 Апреля (северная сторона);
  • Горького — от Байтика Баатыра до 7 Апреля (южная сторона);
  • Каралаева — от Суеркулова до Шопена (микрорайон № 5);
  • Жетикашкаевой — от Токомбаева до Каралаева;
  • Куттубаева — от Токомбаева до Айтиева (восточная сторона).

Первомайский район

  • Ганди — от проспекта Жибек Жолу до Саадаева (восточная сторона);
  • проспект Дэн Сяопина — от Фучика до Кустанайской;
  • Логвиненко — от Токтогула до Московской;
  • проспект Чуй — от Панфилова до Тоголока Молдо (северная сторона);
  • бульвар Эркиндик — от проспекта Чуй до Киевской (восточная сторона);
  • Московская — от проспекта Мира до Абдрахманова;
  • Фучика — от проспекта Дэн Сяопина до Профсоюзной;
  • проспект Чингиза Айтматова — от Толстого до Ахунбаева (восточная сторона);
  • жилой массив «Калыс-Ордо», 1, 2, 3, 4, 101.

Свердловский район

  • проспект Чуй — от Лермонтова до Абдрахманова;
  • Абдрахманова — от Боконбаева до проспекта Жибек Жолу (восточная сторона);
  • Курманджан Датки — от проспекта Чуй до проспекта Жибек Жолу;
  • Гоголя — от проспекта Чуй до Боконбаева;
  • Московская — от Абдрахманова до Ибраимова.

Уточняется, что ремонтные работы будут проведены на площади 80 тысяч 515 квадратных метров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143131/
просмотров: 597
Версия для печати
Материалы по теме
Столбы после ремонта дороги в городе Ош оказались прямо на тротуаре
Жители жилмассива «Кара-Жигач» жалуются на качество ремонта тротуара
В «Джале» сделали пешеходную дорожку, но оставили строительный мусор
Полив деревьев в Бишкеке обернулся «дождем» в подземке
Несколько лет не могут доделать тротуары в микрорайоне «Джал»
На проспекте Жибек Жолу почти месяц не могут доделать тротуар
Бишкекчанин просит отремонтировать тротуар на улице Байтика Баатыра
Путин приехал в Бишкек. Возле театра оперы и балета за ночь уложили асфальт
Переход под мостом на улице Байтика Баатыра стал непроходимым из-за ремонта
На бульваре Эркиндик перекопали отремонтированный тротуар
Популярные новости
В&nbsp;Москве скоропостижно скончался сын Аскара Акаева В Москве скоропостижно скончался сын Аскара Акаева
Штормовое предупреждение: нас ждет резкое похолодание Штормовое предупреждение: нас ждет резкое похолодание
Власти Казахстана призывают жителей Масанчи и&nbsp;Сортобе не&nbsp;уезжать в&nbsp;Кыргызстан Власти Казахстана призывают жителей Масанчи и Сортобе не уезжать в Кыргызстан
Пострадавшим в&nbsp;Масанчи нужна помощь. Кыргызстанцы объявили сбор гуманитарки Пострадавшим в Масанчи нужна помощь. Кыргызстанцы объявили сбор гуманитарки
Бизнес
UFC 247: Джонс vs&nbsp;Рейес, Шевченко vs&nbsp;Чукагян. На&nbsp;канале UFC TВ&nbsp;только в&nbsp;O!TV UFC 247: Джонс vs Рейес, Шевченко vs Чукагян. На канале UFC TВ только в O!TV
Рекордный показатель! Более 97&nbsp;процентов населения обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Рекордный показатель! Более 97 процентов населения обеспечены 4G LTE от О!
На&nbsp;Джеруе добыто 35&nbsp;тысяч тонн руды, идет пусконаладка На Джеруе добыто 35 тысяч тонн руды, идет пусконаладка
Водитель такси хотел обмануть камеры &laquo;Безопасного города&raquo;. Его поймали Водитель такси хотел обмануть камеры «Безопасного города». Его поймали
10 февраля, понедельник
14:46
Сооронбай Жээнбеков поздравил Валентину Шевченко и пригласил на Иссык-Куль Сооронбай Жээнбеков поздравил Валентину Шевченко и приг...
14:22
В Бишкеке в обменке сбывали фальшивые евро
14:22
Проект детальной планировки не может быть основанием для разработки Генплана
14:20
Конфликт в Масанчи. ГКНБ должен привлечь авторов провокационных комментариев
14:09
Долгожданный ремонт тротуаров в Бишкеке. Узнайте, какие попали в титульный лист