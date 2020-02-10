Долгожданный ремонт тротуаров в Бишкеке. Узнайте, какие попали в титульный лист

В 2020 году в Бишкеке отремонтируют тротуары на 25 улицах, обещает мэрия. Титульный лист на капитальный ремонт пешеходных участков улиц, отмечают чиновники, составлен с учетом предложений районных акимиатов и горожан.
Узнайте, есть ли ваша улица в титульном листе.
Ленинский район
Здесь будут отремонтированы тротуары на четырех улицах:
- Московская — от Фучика до проспекта Манаса;
- Тагай Бий — от Ак-Болпон до Кара-Булак;
- Ахунбаева — от Бакаева до Садырбаева;
- проспект Чуй — от Бейшеналиевой до Кулиева.
Октябрьский район
Муниципалитет обещает отремонтировать семь улиц:
- Ахунбаева — от 7 Апреля до Байтика Баатыра (северная сторона);
- Медерова — от Элебаева до Юнусалиева (южная сторона);
- Горького — от Байтика Баатыра до 7 Апреля (северная сторона);
- Горького — от Байтика Баатыра до 7 Апреля (южная сторона);
- Каралаева — от Суеркулова до Шопена (микрорайон № 5);
- Жетикашкаевой — от Токомбаева до Каралаева;
- Куттубаева — от Токомбаева до Айтиева (восточная сторона).
Первомайский район
- Ганди — от проспекта Жибек Жолу до Саадаева (восточная сторона);
- проспект Дэн Сяопина — от Фучика до Кустанайской;
- Логвиненко — от Токтогула до Московской;
- проспект Чуй — от Панфилова до Тоголока Молдо (северная сторона);
- бульвар Эркиндик — от проспекта Чуй до Киевской (восточная сторона);
- Московская — от проспекта Мира до Абдрахманова;
- Фучика — от проспекта Дэн Сяопина до Профсоюзной;
- проспект Чингиза Айтматова — от Толстого до Ахунбаева (восточная сторона);
- жилой массив «Калыс-Ордо», 1, 2, 3, 4, 101.
Свердловский район
- проспект Чуй — от Лермонтова до Абдрахманова;
- Абдрахманова — от Боконбаева до проспекта Жибек Жолу (восточная сторона);
- Курманджан Датки — от проспекта Чуй до проспекта Жибек Жолу;
- Гоголя — от проспекта Чуй до Боконбаева;
- Московская — от Абдрахманова до Ибраимова.
Уточняется, что ремонтные работы будут проведены на площади 80 тысяч 515 квадратных метров.