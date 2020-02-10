Долгожданный ремонт тротуаров в Бишкеке. Узнайте, какие попали в титульный лист

В 2020 году в Бишкеке отремонтируют тротуары на 25 улицах, обещает мэрия. Титульный лист на капитальный ремонт пешеходных участков улиц, отмечают чиновники, составлен с учетом предложений районных акимиатов и горожан.

Узнайте, есть ли ваша улица в титульном листе.

Ленинский район

Здесь будут отремонтированы тротуары на четырех улицах:

Московская — от Фучика до проспекта Манаса;

Тагай Бий — от Ак-Болпон до Кара-Булак;

Ахунбаева — от Бакаева до Садырбаева;

проспект Чуй — от Бейшеналиевой до Кулиева.

Октябрьский район

Муниципалитет обещает отремонтировать семь улиц:

Ахунбаева — от 7 Апреля до Байтика Баатыра (северная сторона);

Медерова — от Элебаева до Юнусалиева (южная сторона);

Горького — от Байтика Баатыра до 7 Апреля (северная сторона);

Горького — от Байтика Баатыра до 7 Апреля (южная сторона);

Каралаева — от Суеркулова до Шопена (микрорайон № 5);

Жетикашкаевой — от Токомбаева до Каралаева;

Куттубаева — от Токомбаева до Айтиева (восточная сторона).

Первомайский район

Ганди — от проспекта Жибек Жолу до Саадаева (восточная сторона);

проспект Дэн Сяопина — от Фучика до Кустанайской;

Логвиненко — от Токтогула до Московской;

проспект Чуй — от Панфилова до Тоголока Молдо (северная сторона);

бульвар Эркиндик — от проспекта Чуй до Киевской (восточная сторона);

Московская — от проспекта Мира до Абдрахманова;

Фучика — от проспекта Дэн Сяопина до Профсоюзной;

проспект Чингиза Айтматова — от Толстого до Ахунбаева (восточная сторона);

жилой массив «Калыс-Ордо», 1, 2, 3, 4, 101.

Свердловский район

проспект Чуй — от Лермонтова до Абдрахманова;

Абдрахманова — от Боконбаева до проспекта Жибек Жолу (восточная сторона);

Курманджан Датки — от проспекта Чуй до проспекта Жибек Жолу;

Гоголя — от проспекта Чуй до Боконбаева;

Московская — от Абдрахманова до Ибраимова.

Уточняется, что ремонтные работы будут проведены на площади 80 тысяч 515 квадратных метров.