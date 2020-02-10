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Общество

Минобразования снова хочет внедрить цифровизацию в школах страны

В десяти учебных заведениях страны начнется внедрение в пилотном режиме проекта «Цифровая школа». Об этом на презентации сообщил заместитель министра образования и науки Нурлан Омуров.

Проект состоит из пяти направлений, которые позволят внедрить электронную систему контроля образовательных процессов.

По словам замминистра, вход в школу будет возможен через чипы, карты или систему распознавания лиц. Родителю будет приходить уведомление, когда ребенок пришел и ушел из школы.

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Второй компонент — электронный журнал и дневник. Родители смогут в режиме онлайн видеть расписание уроков, домашние задания, оценки.

Кроме того, будет работать система «Электронная библиотека», которая позволит вести контроль и учет, кому какие книги выданы, сколько утеряно. Это, считают разработчики, позволит ведомству видеть состояние фондов, оптимизировать расходы.

Планируется также внедрение электронной столовой. Ученики будут расплачиваться за обеды не наличными, а при помощи тех карт и чипов, по которым будут проходить в школу. А родители смогут видеть, что покупал ребенок на обед, и ознакомиться с меню на каждый день.

Пятое направление — дистанционное обучение в виде вебинаров. Это наиболее акутально для школ в регионах, где не хватает квалифицированных преподавательских кадров. К тому же все записи будут храниться в «облаке» и любой желающий сможет пересмотреть урок.

На презентации отметили, что всю информацию родители смогут видеть в личном кабинете.

Для регистрации нужен номер телефона, электронная почта и фотография ребенка.

Проект планируют запустить в течение двух-трех месяцев, после того, как Минобразования предоставит список школ для пилотирования и решения технических вопросов. Он реализуется при поддержке компании MegaCom, которая возьмет на себя основные расходы.

«Но какие-то мелкие вещи будут оплачивать родители», — сказал гендиректор ЗАО «Альфа Телеком» (торговая марка MegaCom) Акылбек Жамангулов.

Замминистра образования Надира Джусупбекова добавила, что в пилотировании проекта примут участие школы со всех регионов страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143104/
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