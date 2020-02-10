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Общество

«Оскар-2020». Рене Зеллвегер, Хоакин Феникс, Брэд Питт: кто еще получил награды

В ночь на 10 февраля в Dolby Theatre (Лос-Анджелес) в 92-й раз раздали «Оскары».

Рене Зеллвегер удостоена премии «Оскар» в номинации «Лучшая актриса» за главную роль в фильме «Джуди» (Judy). Об этом было объявлено в воскресенье на 92-й по счету церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

На награду в данной категории также претендовали Скарлетт Йоханссон («Брачная история», Marriage Story), Синтиа Эриво («Гарриет», Harriet), Сирша Ронан («Маленькие женщины», Little Women) и Шарлиз Терон («Скандал», Bombshell).

Британская мелодрама «Джуди» режиссера Руперта Гулда повествует о последних лондонских концертах звезды Голливуда Джуди Гарланд. Она обрела славу после выхода в 1939 году фильма «Волшебник страны Оз» (The Wizard of Oz). В картине «Джуди», помимо Зеллвегер, роли исполнили Финн Уиттрок, Джесси Бакли, Руфус Сьюэлл, Майкл Гэмбон и другие.

Рене Зеллвегер заявила, что посвящает полученную награду Джуди Гарланд. Хоакин Феникс удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший актер» за роль в фильме «Джокер» (Joker, 2019).

из интернета
Фото из интернета. Актер Хоакин Феникс

Этот «Оскар» стал первым для Феникса. Он отметил важность защиты прав животных. На награду в указанной категории также претендовали Леонардо Ди Каприо («Однажды в... Голливуде», Once Upon a Time... in Hollywood), Антонио Бандерас («Боль и слава», Dolor y gloria), Адам Драйвер («Брачная история», Marriage Story), Джонатан Прайс («Два папы», The Two Popes).

Южнокореец Пон Чжун Хо награжден премией «Оскар» в категории «Лучший режиссер» за фильм «Паразиты» (Gisaengchung).

из интернета
Фото из интернета. Режиссер Пон Чжун Хо

Пон Чжун Хо через переводчика заявил, что не ожидал получить эту награду. На нее также претендовали режиссер Сэм Мендес («1917»), Квентин Тарантино («Однажды в... Голливуде», Once Upon a Time... in Hollywood), Мартин Скорсезе («Ирландец», The Irishman) и Тодд Филлипс («Джокер», Joker).

Картина «Паразиты» (Gisaengchung) получила «Оскара» в номинации «Лучший фильм». В этой номинации также были представлены картины «1917» режиссера Сэма Мендеса, «Однажды в... Голливуде» (Once Upon a Time... in Hollywood) Квентина Тарантино, «Ирландец» (The Irishman) Мартина Скорсезе, «Брачная история» (Marriage Story) Ноа Баумбака, «Джокер» (Joker) Тодда Филлипса, «Кролик Джоджо» (Jojo Rabbit) Тайки Вайтити, «Ford против Ferrari» (Ford v Ferrari) Джеймса Мэнголда и «Маленькие женщины» (Little Women) Греты Гервиг. Фаворитом считался фильм «1917».

А Брэд Питт стал победителем в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Он стал обладателем награды за роль Клиффа Бута, дублера актера Рика Далтона (Леонардо Ди Каприо) в фильме режиссера Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде». После получения награды Питт поблагодарил всю команду, работавшую над картиной.

Отмечается, что в борьбе за премию также участвовали Джо Пеши и Аль Пачино, сыгравшие в фильме «Ирландец», Энтони Хопкинс, а также Том Хэнкс.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143103/
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