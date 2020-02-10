Где чиновники? Девочке, насильно содержавшейся в притоне, никто не помогает

Девочке, которую принудительно держали в притоне и заставляли заниматься проституцией, никто не помогает, кроме волонтеров. Информацию 24.kg подтвердили гражданские активисты.

«После того как девочку забрали, ей не оказывали психологическую помощь, хотя это должны были делать согласно постановлению правительства № 391, в котором говорится, что психологическая помощь ребенку предоставляется в соответствии с планом индивидуальной работы с семьей либо индивидуальным планом по защите ребенка», — рассказали в Первом детском хосписе.

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Именно волонтеры хосписа взяли на себя заботу о девочке, хотя это должны были сделать в первую очередь госорганы.

«План индивидуальной работы с семьей и по защите ребенка формируется территориальным подразделением уполномоченного органа по защите детей, чиновники обязаны подключать специалистов центров по защите детей», — отмечают гражданские активисты.

Пихологическую помощь девочке оказывает психолог Первого детского хосписа Айгуль Ысыкеева. Бесплатно, как волонтер. Юридическую помощь семье пострадавшей оказывает правовая клиника «Адилет».

В хосписе отмечают, что работа сложная и долгая, поэтому нужна финансовая поддержка.

Жертве, пережившей сексуальное насилие, также сейчас нужно пройти полное обследование — МРТ, УЗИ, сдать анализы.

Волонтеры призывают неравнодушных кыргызстанцев оказать посильную помощь девочке или откликнуться одну из клиник, которая смогла бы все расходы взять на себя.

Желающим помочь девочке просьба звонить Ольге Трухановой, директору Первого детского хосписа по телефону +9960559647457.

Напомним, 21 ноября 2019 года в УВД Ленинского района с заявлением обратилась гражданка К.А. Она просила принять меры в отношении малознакомой женщины М., которая 12 ноября 2019 года, применив физическую силу к ее несовершеннолетней племяннице Р.Н., насильно заставила работать ее в притоне.

Девочка страдает психическим слабоумием. Ее похитили в Караколе Иссык-Кульской области двое неизвестных и на неустановленной машине увезли в Бишкек.

Расследование продолжается. Стало известно, что маме девочки угрожают.