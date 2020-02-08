Штормовое предупреждение: в горах ожидается сход снежных лавин

В Кыргызстане в связи с ожидаемыми осадками с 10 по 13 февраля 2020 года в горных районах ожидаются снежные заносы и сход лавин. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Спасатели просят водителей соблюдать дистанцию в 500 метров на автодорогах при проезде лавиноопасных участков.

Сход лавин, гололедица и снежный накат ожидаются на перевалах Тоо-Ашуу, Ала-Бель и в ущелье Чичкан, на трассах Мырзаке — Кара-Кульджа — Алайкуу, Ала-Бука — Каныш-Кыя, на перевале Чапчыма, а также на дороге Красная Горка — Ак-Таш.