14:41
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Штормовое предупреждение: в горах ожидается сход снежных лавин

В Кыргызстане в связи с ожидаемыми осадками с 10 по 13 февраля 2020 года в горных районах ожидаются снежные заносы и сход лавин. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Спасатели просят водителей соблюдать дистанцию в 500 метров на автодорогах при проезде лавиноопасных участков.

Сход лавин, гололедица и снежный накат ожидаются на перевалах Тоо-Ашуу, Ала-Бель и в ущелье Чичкан, на трассах Мырзаке — Кара-Кульджа — Алайкуу, Ала-Бука — Каныш-Кыя, на перевале Чапчыма, а также на дороге Красная Горка — Ак-Таш.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143047/
просмотров: 140
Версия для печати
Материалы по теме
На дороге Бишкек — Ош ограничат проезд во время спуска лавин
Грузовикам запретили ездить по дорогам без цепей и тросов
МЧС Кыргызстана предупреждает: на автодороге Каракол — Энилчек лавиноопасно
В Джалал-Абадской области сошли две лавины
Автодорогу Бишкек — Ош временно закроют. МЧС просит воздержаться от поездок
На горных участках Кыргызстана ожидается сход снежных лавин
МЧС Кыргызстана в связи с морозами привлекло дополнительную спецтехнику
На автодороге Бишкек — Ош спускают лавины
Движение на дороге Бишкек — Ош будут временно перекрывать из-за спуска лавин
На посту «Сосновка» ввели ограничения для большегрузов
Популярные новости
В&nbsp;Москве скоропостижно скончался сын Аскара Акаева В Москве скоропостижно скончался сын Аскара Акаева
Штормовое предупреждение: нас ждет резкое похолодание Штормовое предупреждение: нас ждет резкое похолодание
Суд по&nbsp;Историческому музею. Свидетели дают показания против Сапара Исакова Суд по Историческому музею. Свидетели дают показания против Сапара Исакова
В&nbsp;семье Акаевых еще одно горе. Умер племянник первого президента В семье Акаевых еще одно горе. Умер племянник первого президента
Бизнес
UFC 247: Джонс vs&nbsp;Рейес, Шевченко vs&nbsp;Чукагян. На&nbsp;канале UFC TВ&nbsp;только в&nbsp;O!TV UFC 247: Джонс vs Рейес, Шевченко vs Чукагян. На канале UFC TВ только в O!TV
Рекордный показатель! Более 97&nbsp;процентов населения обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Рекордный показатель! Более 97 процентов населения обеспечены 4G LTE от О!
На&nbsp;Джеруе добыто 35&nbsp;тысяч тонн руды, идет пусконаладка На Джеруе добыто 35 тысяч тонн руды, идет пусконаладка
Водитель такси хотел обмануть камеры &laquo;Безопасного города&raquo;. Его поймали Водитель такси хотел обмануть камеры «Безопасного города». Его поймали
8 февраля, суббота
14:39
Вице-мэр Бишкека обсудит с горожанами Проект детальной планировки Вице-мэр Бишкека обсудит с горожанами Проект детальной...
14:20
Штормовое предупреждение: в горах ожидается сход снежных лавин
14:18
В Бишкеке мужчина представился милиционером и вымогал у бизнесмена деньги
14:10
Суды, депутаты, коронавирус. На что пожаловались президенту делегаты курултая
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 8 февраля. Сколько семья тратит на еду