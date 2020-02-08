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Общество

Суды, депутаты, коронавирус. На что пожаловались президенту делегаты курултая

В Бишкеке завершился народный курултай, инициированный Азимбеком Бекназаровым.

Участники высказали критику в адрес чиновников аппарата президента, отметив, что все их письма и обращения остаются без ответа.

Присутствующий на курултае первый заместитель руководителя аппарата главы государства Алмаз Кененбаев заверил, что на всю поступившую корреспонденцию ответы подготовят.

Гражданский активист Гульжигит Исаков сказал, что чиновники не могут найти время для решения приграничных проблем. «У них есть время на все, что угодно, а наши обращения остаются без ответа», — пожаловался он.

«Вопросы границы находятся на личном контроле президента. Мы ответим на ваши письма», — пообещал Алмаз Кененбаев.

Участники курултая также обсудили вопросы месторождений, проблемы населения на местах. Они потребовали лишить депутатов Жогорку Кенеша неприкосновенности, освободить Садыра Жапарова, завершить судебную реформу и усилить борьбу с коронавирусом.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143045/
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