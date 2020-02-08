Азимбек Бекназаров хочет, чтобы народный курултай возглавил Сооронбай Жээнбеков

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Малайзии Азимбек Бекназаров надеется, что следующий народный курултай пройдет по инициативе президента страны Сооронбая Жээнбекова. Об этом он сообщил сегодня журналистам.

По словам политика, курултай действует в правовом поле, Конституцией проведение таких форумов не запрещено, но признал, что пока нет правил проведения народного собрания.

«Если Жогорку Кенеш примет законопроект, то курултай будет обязательным. Надеюсь, депутаты проголосуют до конца этой сессии и осенью уже во главе с главой государства проведем масштабное народное собрание. Это в интересах властей. Они не только отчитаются перед народом, но и услышат их проблемы от первых уст. Так мы отменим митинги и акции протеста. У кыргызстанцев будет легитимная полощадка для дискуссий», — сказал Азимбек Бекназаров.

На вопрос, когда он отправится в Малайзию исполнять свои прямые дипломатические обязанности, посол ответил, что очень скоро.