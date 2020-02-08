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Общество

В Бишкеке проходит народный курултай с Азимбеком Бекназаровым

В Бишкеке проходит народный курултай. По словам организаторов, в нем принимают участие патриотические силы и представители политических партий.

В повестке курултая три вопроса:

— проведение конституционной реформы и работа месторождений в народных интересах;

— судебная реформа и борьба с коррупцией;

— отчет общественной комиссии по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года. 

Отметим, посол Кыргызстана в Малайзии Азимбек Бекназаров ранее заявлял, что уедет в Куала-Лумпур только после проведения народного курултая.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143029/
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