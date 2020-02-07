Кыргызский язык стал дополнительным предметом в ОРТ

Кыргызский язык не вошел в раздел основного теста ОРТ на русском языке. Об этом 24.kg сообщил начальник управления дошкольного, школьного и внешкольного образования Министерства образования и науки Марат Усеналиев.

Основной тест состоит из четырех разделов: математика, чтение и понимание, грамматика и словесно-логический тест на родном языке.

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«В этом году кыргызский язык ввели как дополнительный предмет для выпускников, сдающих тест на русском языке. Также по желанию выпускники могут сдать тест на получение сертификата об уровне знания государственного языка в «Кыргызтесте», который дает преимущество при поступлении в вузы», — сказал он.

Марат Усеналиев добавил, что в этом году ввели тест «Кыргызский язык и литература» в обязательном порядке для абитуриентов, которые поступают на факультеты филологических направлений с государственным языком обучения.

Ранее планировалось, что выпускники 11-х классов будут сдавать обязательный тест на знание кыргызского языка с 2017 года. Такая норма заложена в национальной программе «Развитие государственного языка и совершенствование языковой политики в КР на 2014-2020 годы».

С 2019-го наличие сертификата о знании государственного языка стало преимуществом при зачислении в вузы. При одинаковых баллах Общереспубликанского тестирования при зачислении в вузы на грантовые места приоритет отдают абитуриенту, имеющему в том числе госсертификат «Кыргызтеста». Пробный тест на получение сертификата прошли более 5 тысяч школьников. Из них только 59 процентов смогли получить документ.

С 2012 года ОРТ стало обязательным при поступлении во все вузы (независимо от формы собственности) и на все отделения (очное — грантовое и контрактное, дистанционное). Получившие высокие баллы имеют возможность поступить в вуз на бюджетное обучение.

В 2019 году ОРТ сдали 40 тысяч 443 человека, пороговый балл, по данным Минобразования, преодолели 62,2 процента учащихся, или 27 тысяч 19 выпускников школ.