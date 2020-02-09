19:01
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

10 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-13.00 — отрезки улиц Токомбаева (от улицы Байтика Баатыра до улицы Сухэ-Батора);
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Садырбаева, Айни, Фрунзе, Кирова, Жунусалиева, 2-я линия, 3-я линия, переулок Сибирский;
  • 9.00-17.00 — микрорайон «Джал» (улицы Жаныл-Мырза, Некрасова, Абдумомунова, Манаса), жилмассив «Колмо» (улицы Ганди, Дастан, Биримдик, Жанылык, Жеткинчек, Мидин, Кулиева);
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Курманджан Датки, Гвардейской, Кирова, Салиевой, Огонбаева, Суюмбаева, проспекта Чуй, улиц Фрунзе, Кантемировской, Саратовской, Ереванской, Набережной, Гражданской, переулки Вишневый, Кирпичный;
  • 13.00-16.00 — 10-й микрорайон, 2, 3, 25, 26, 27;
  • 15.00-17.00 — жилмассив «Полицейский городок».
2
Чуйская область

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Гагарина, Лермонтова, Пионерская, Ленина, Советская, Фрунзе, Белинского), Джерказар (улицы Айдарбекова, Сыдыкова, Осмонова);

Аламединский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Гроздь (улицы Ат-Баши, Мелиораторов), Аламедин (улицы Алма-Атинская, Суворова, Некрасова, тупик Заводской), Пригородное (улицы Первомайская, Садовая), Арашан (улицы Проектируемая, Кошобека, Босболток), Таш-Добо (улицы Больничная, Кашка-Суу, Ленина, Новостройка, Нарынская, Озгоруш, Ала-Тоо), Ленинское (улицы Набережная, Сельсоветовская);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — поселок Комсомольский (улицы Дорожная, Тупик, Строительная, Восточная, Южная), села Джаны-Джер (улицы Правды, Спортивная, Школьная), Лесное (улицы Ат-Башинская, Центральная, Проектная, Северная), Сокулук (улицы Токтогула, Советская), Фрунзе (улицы Фрунзенская, Восточная, Проектируемая, Карасуйская);
  • 13.00-17.00 — село Новопавловка (улица Тынчтык);
  • 14.00-17.00 — Шопоков (жилмассив «Лондон», улицы Новостройка, Ново-Алаарчинская, Заводская, Геофизика, Линейная, Октябрьская, Западная, Тургенева, Степная, Кирова, Топографическая, переулок Геолога), села Шалта (улицы Боромбаева, Шопокова, Осмон, Комсомольская, Шабданалы), Романовка (улицы Гагарина, Карла Маркса, Фрунзе, Юбилейная, Московская, Пионерская);
  • 11.00-14.00 — Шопоков (улицы Дружба, Футбольная, Мира), село Гавриловка (улицы Восточная, Забайкальская, Южная, Фрунзе);
  • 9.00-11.00 — село Первомайское (улицы Береговая, Спортивная, Ленина, Калинина, Тимирязева, Чмыря, Комсомольская);
  • 9.00-17.00 — село Маловодное (улицы Украинская, Ленина, Пролетарская, Тоголока Молдо, Жангазиева, Кирова, Новая, Красноармейская, переулок Южный);
  • 9.00-12.00 — село Новопавловка (улицы Заводская, Крупская, Гагарина, Строительная, Степная, Токтогула, Мира, жилмассив «Поле чудес»).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142991/
просмотров: 198
Версия для печати
Материалы по теме
6 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
5 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
4 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
3 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
ОАО «Северэлектро» 3 февраля отключит свет у должников города Бишкека
31 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет
30 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет
29 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет
28 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет
27 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
В&nbsp;Москве скоропостижно скончался сын Аскара Акаева В Москве скоропостижно скончался сын Аскара Акаева
Штормовое предупреждение: нас ждет резкое похолодание Штормовое предупреждение: нас ждет резкое похолодание
Власти Казахстана призывают жителей Масанчи и&nbsp;Сортобе не&nbsp;уезжать в&nbsp;Кыргызстан Власти Казахстана призывают жителей Масанчи и Сортобе не уезжать в Кыргызстан
В&nbsp;семье Акаевых еще одно горе. Умер племянник первого президента В семье Акаевых еще одно горе. Умер племянник первого президента
Бизнес
UFC 247: Джонс vs&nbsp;Рейес, Шевченко vs&nbsp;Чукагян. На&nbsp;канале UFC TВ&nbsp;только в&nbsp;O!TV UFC 247: Джонс vs Рейес, Шевченко vs Чукагян. На канале UFC TВ только в O!TV
Рекордный показатель! Более 97&nbsp;процентов населения обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Рекордный показатель! Более 97 процентов населения обеспечены 4G LTE от О!
На&nbsp;Джеруе добыто 35&nbsp;тысяч тонн руды, идет пусконаладка На Джеруе добыто 35 тысяч тонн руды, идет пусконаладка
Водитель такси хотел обмануть камеры &laquo;Безопасного города&raquo;. Его поймали Водитель такси хотел обмануть камеры «Безопасного города». Его поймали
9 февраля, воскресенье
19:00
Афиша Бишкека на неделю: презентация книги, авантюрная мелодрама, концерты Афиша Бишкека на неделю: презентация книги, авантюрная...
18:30
10 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:13
Казахстанцев, находящихся в больницах Кыргызстана, вывезли в Алматы
16:31
Пожар в автомастерской полностью локализован. Шесть машин сгорели
16:00
Чудаки парковки. На улице Боконбаева обнаружили сразу несколько нарушителей