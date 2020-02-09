10 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».
1Бишкек
- 9.00-13.00 — отрезки улиц Токомбаева (от улицы Байтика Баатыра до улицы Сухэ-Батора);
- 9.00-18.00 — отрезки улиц Садырбаева, Айни, Фрунзе, Кирова, Жунусалиева, 2-я линия, 3-я линия, переулок Сибирский;
- 9.00-17.00 — микрорайон «Джал» (улицы Жаныл-Мырза, Некрасова, Абдумомунова, Манаса), жилмассив «Колмо» (улицы Ганди, Дастан, Биримдик, Жанылык, Жеткинчек, Мидин, Кулиева);
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Курманджан Датки, Гвардейской, Кирова, Салиевой, Огонбаева, Суюмбаева, проспекта Чуй, улиц Фрунзе, Кантемировской, Саратовской, Ереванской, Набережной, Гражданской, переулки Вишневый, Кирпичный;
- 13.00-16.00 — 10-й микрорайон, 2, 3, 25, 26, 27;
- 15.00-17.00 — жилмассив «Полицейский городок».
2Чуйская область
Кантский РЭС
- 9.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Гагарина, Лермонтова, Пионерская, Ленина, Советская, Фрунзе, Белинского), Джерказар (улицы Айдарбекова, Сыдыкова, Осмонова);
Аламединский РЭС
- 9.00-18.00 — села Гроздь (улицы Ат-Баши, Мелиораторов), Аламедин (улицы Алма-Атинская, Суворова, Некрасова, тупик Заводской), Пригородное (улицы Первомайская, Садовая), Арашан (улицы Проектируемая, Кошобека, Босболток), Таш-Добо (улицы Больничная, Кашка-Суу, Ленина, Новостройка, Нарынская, Озгоруш, Ала-Тоо), Ленинское (улицы Набережная, Сельсоветовская);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — поселок Комсомольский (улицы Дорожная, Тупик, Строительная, Восточная, Южная), села Джаны-Джер (улицы Правды, Спортивная, Школьная), Лесное (улицы Ат-Башинская, Центральная, Проектная, Северная), Сокулук (улицы Токтогула, Советская), Фрунзе (улицы Фрунзенская, Восточная, Проектируемая, Карасуйская);
- 13.00-17.00 — село Новопавловка (улица Тынчтык);
- 14.00-17.00 — Шопоков (жилмассив «Лондон», улицы Новостройка, Ново-Алаарчинская, Заводская, Геофизика, Линейная, Октябрьская, Западная, Тургенева, Степная, Кирова, Топографическая, переулок Геолога), села Шалта (улицы Боромбаева, Шопокова, Осмон, Комсомольская, Шабданалы), Романовка (улицы Гагарина, Карла Маркса, Фрунзе, Юбилейная, Московская, Пионерская);
- 11.00-14.00 — Шопоков (улицы Дружба, Футбольная, Мира), село Гавриловка (улицы Восточная, Забайкальская, Южная, Фрунзе);
- 9.00-11.00 — село Первомайское (улицы Береговая, Спортивная, Ленина, Калинина, Тимирязева, Чмыря, Комсомольская);
- 9.00-17.00 — село Маловодное (улицы Украинская, Ленина, Пролетарская, Тоголока Молдо, Жангазиева, Кирова, Новая, Красноармейская, переулок Южный);
- 9.00-12.00 — село Новопавловка (улицы Заводская, Крупская, Гагарина, Строительная, Степная, Токтогула, Мира, жилмассив «Поле чудес»).