10 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-13.00 — отрезки улиц Токомбаева (от улицы Байтика Баатыра до улицы Сухэ-Батора);

9.00-18.00 — отрезки улиц Садырбаева, Айни, Фрунзе, Кирова, Жунусалиева, 2-я линия, 3-я линия, переулок Сибирский;

9.00-17.00 — микрорайон «Джал» (улицы Жаныл-Мырза, Некрасова, Абдумомунова, Манаса), жилмассив «Колмо» (улицы Ганди, Дастан, Биримдик, Жанылык, Жеткинчек, Мидин, Кулиева);

9.30-17.00 — отрезки улиц Курманджан Датки, Гвардейской, Кирова, Салиевой, Огонбаева, Суюмбаева, проспекта Чуй, улиц Фрунзе, Кантемировской, Саратовской, Ереванской, Набережной, Гражданской, переулки Вишневый, Кирпичный;

13.00-16.00 — 10-й микрорайон, 2, 3, 25, 26, 27;

15.00-17.00 — жилмассив «Полицейский городок».

2 Чуйская область Чуйская область

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Гагарина, Лермонтова, Пионерская, Ленина, Советская, Фрунзе, Белинского), Джерказар (улицы Айдарбекова, Сыдыкова, Осмонова);

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Гроздь (улицы Ат-Баши, Мелиораторов), Аламедин (улицы Алма-Атинская, Суворова, Некрасова, тупик Заводской), Пригородное (улицы Первомайская, Садовая), Арашан (улицы Проектируемая, Кошобека, Босболток), Таш-Добо (улицы Больничная, Кашка-Суу, Ленина, Новостройка, Нарынская, Озгоруш, Ала-Тоо), Ленинское (улицы Набережная, Сельсоветовская);

Сокулукский РЭС