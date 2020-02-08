Айдара Акаева похоронят на Троекуровском кладбище Москвы

Сегодня в Москве прощаются с Айдаром Акаевым. Сын первого президента Кыргызстана Аскара Акаева скоропостижно скончался 5 февраля.
Как сообщили 24.kg близкие семьи, Айдар Акаев будет похоронен на Троекуровском кладбище. Такое решение приняли родственники.
Для того чтобы проводить в последний путь сына Аскара Акаева и поддержать семью, в Москву вылетели бывший госсекретарь Осмонакун Ибраимов, экс-председатель Верховного суда Курманбек Осмонов, гражданская активистка Токтайым Уметалиева, отец Сайкал Чокубаевой (супруги Айдара Акаева) Эдильбек Чокубаев.
Айдар Акаев не дожил до своего 44-летия 15 дней. Он родился в Ленинграде (Санкт-Петербург) 20 февраля 1976-го.
Как сообщают представители кыргызской диаспоры в Москве, общающиеся с семьей Акаевых, в последние годы Айдар Акаев наблюдался у кардиологов и проходил регулярные курсы лечения.
По данным российских СМИ, тело Айдара Акаева было обнаружено в коттеджном поселке «Зеленая Лощина» на Рублево-Успенском шоссе.
Айдар Акаев был женат на дочери известной в кинематографических кругах семьи Чокубаевых Сайкал. У них трое детей.
После того как семья Акаевых переехала в Москву, Айдар занимался бизнесом.
Также стало известно о смерти племянника Аскара Акаева Кубана Акаева. Кубан Акаев — сын брата Аскара Акаева Чилтена Акаева. 5 февраля его похоронили в Кемине.