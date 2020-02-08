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Общество

Айдара Акаева похоронят на Троекуровском кладбище Москвы

Сегодня в Москве прощаются с Айдаром Акаевым. Сын первого президента Кыргызстана Аскара Акаева скоропостижно скончался 5 февраля.

Как сообщили 24.kg близкие семьи, Айдар Акаев будет похоронен на Троекуровском кладбище. Такое решение приняли родственники.

Для того чтобы проводить в последний путь сына Аскара Акаева и поддержать семью, в Москву вылетели бывший госсекретарь Осмонакун Ибраимов, экс-председатель Верховного суда Курманбек Осмонов, гражданская активистка Токтайым Уметалиева, отец Сайкал Чокубаевой (супруги Айдара Акаева) Эдильбек Чокубаев.

Айдар Акаев не дожил до своего 44-летия 15 дней. Он родился в Ленинграде (Санкт-Петербург) 20 февраля 1976-го.

Как сообщают представители кыргызской диаспоры в Москве, общающиеся с семьей Акаевых, в последние годы Айдар Акаев наблюдался у кардиологов и проходил регулярные курсы лечения.

По данным российских СМИ, тело Айдара Акаева было обнаружено в коттеджном поселке «Зеленая Лощина» на Рублево-Успенском шоссе.

Айдар Акаев был женат на дочери известной в кинематографических кругах семьи Чокубаевых Сайкал. У них трое детей.

После того как семья Акаевых переехала в Москву, Айдар занимался бизнесом.

Также стало известно о смерти племянника Аскара Акаева Кубана Акаева. Кубан Акаев — сын брата Аскара Акаева Чилтена Акаева. 5 февраля его похоронили в Кемине.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142944/
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