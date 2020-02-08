Цифра дня. 8 тысяч 900 граждан Китая получили разрешение на работу в КР в 2019-м

Государственная служба миграции выдала разрешение на работу 8 тысячам 900 гражданам Китая. Об этом заявил председатель службы Болотбек Ибраимжанов.

По его словам, на сегодня в Кыргызстане остаются получившие разрешение на работу 1 тысяча 953 китайца, остальные 5 тысяч 314 граждан Поднебесной в связи с празднованием Нового года в январе 2020-го уехали домой и еще не вернулись.

В 2019 году из 17 тысяч 400 квот на работу иностранцами было использовано 12 тысяч 400. Как отметили в Госслужбе миграции, большая часть разрешений выдается гражданам КНР в связи с тем, что в стране реализуется много проектов с участием предпринимателей из этой страны.