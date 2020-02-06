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Общество

Участки для обмена на кыргызско-таджикской границе еще не утвердили

По обмену земельными участками с Таджикистаном с местным населением проводили встречи и разъяснительные работы. Об этом 24.kg заявили в полномочном представительстве правительства в Баткенской области.

По их словам, 15 января руководство Баткенского района встречалось с жителями и депутатами местного кенеша села Самаркандек.

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«Руководили района во главе с акимом дали информацию по предложенному участку Таджикистану на обмен. В результате депутаты Самаркандекского айыльного кенеша 17 января собрались на досрочную сессию и постановлением № 37 поддержали передачу участка. Но это не окончательное решение. Правоохранительные органы проводят проверку в связи распространением постановления айыльного кенеша в социальных сетях», — сообщили в полпредстве.

Напомним, накануне опубликовали фото постановления Самаркандекского айыльного кенеша о согласии местных депутатов о передаче Таджикистану участка, который находится на балансе государственного земельного фонда.

Полпред правительства уточнил, что Таджикистану на обмен предложили не участок Сымы, а Тескей в селе Самаркандек и Арык-Асты в селе Кок-Таш.

По словам депутатов Ак-Сайского айыльного кенеша, к ним еще не поступило предложение на согласование по участку Арык-Асты, который находится в селе Кок-Таш.

«Мы знаем, что предложили участки. Но точно, какие и какой площадью, никто не объяснил. Кроме того, неизвестно, что жители участков получат взамен. В Арык-Асты есть дома и участки граждан Кыргызстана. Получат ли они компенсацию?» — заявили местные депутаты 24.kg.

Как отметили местные депутаты, в январе была встреча с руководством Баткенского района, где лишь проинформировали о решении межправительственной комиссии двух стран об обмене.

«На встрече просто дали информацию, а не спрашивали согласие жителей. Тогда местные предложили обменять Дахму, а не Арык-Асты. Арык-Асты — хороший участок и территория в несколько гектаров», — пояснили жители Баткена.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142873/
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