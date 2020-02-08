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Общество

Битва за Рейхстаг. Как кыргызстанец оплот Гитлера штурмовал

Среди тысяч солдат, которые брали Берлин, был кыргызстанец Ахматбек Суюмбаев. Первый секретарь Ошского обкома, министр финансов, министр коммунального хозяйства, а также почти 11 лет глава Совета министров Киргизской ССР... В этом году ему исполнилось бы 100 лет. Юбилей известного советского партийного деятеля будут отмечать на государственном уровне.

Журналист 24.kg поговорила с дочерью бывшего премьер-министра Айнурой Суюмбаевой.

Восемь лет военной службы

«Папа не любил рассказывать о войне. Помню, однажды, когда была маленькой, спросила, страшно ему было в атаку идти. Он ответил: «Страшно. Но когда ты видишь, что убивают, что-то происходит с человеком, понимаешь, что тебя могут убить и чувство страха пропадает», — вспоминает Айнура Суюмбаева.

О военных заслугах Ахматбека Суюмбаева можно прочесть в воспоминаниях крупных советских военачальников.

Герой Советского Союза, генерал-полковник Василий Шатилов в книге «Знамя над рейхстагом» пишет: «Неожиданная подмога пришла к нам от 33-й стрелковой дивизии, наступавшей с севера в сторону Карлштрассе. Перед ее учебным батальоном, прорвавшимся с боем через занятые врагом кварталы, вдруг открылся правый фланг и тыл атаковавшей неприятельской группы. Командовал батальоном 24-летний старший лейтенант Ахматбек Суюмбаев. Комбат, разумеется, не мог знать ни обстановки, сложившейся у соседей, ни того, чем грозил бы для исхода боя за Рейхстаг прорыв противника через позиции Клименкова и Тесленко. Но за плечами у него была школа всей войны, которую постигал он и в сержантском, и в старшинском звании, не прячась от пуль, не засиживаясь подолгу в лазаретах после ран. А стало быть, была и та фронтовая интуиция, которая помогла ему мгновенно сориентироваться. Заместитель по политчасти, гвардии капитан Федор Ермаков понял его с полуслова. И Суюмбаев, как бывало и раньше, первым поднялся в атаку. Бойцы поднялись за комбатом».

Ахматбек Суюмбаев прошел всю войну. В 1938 году он окончил финансово-экономический техникум и был направлен бухгалтером в Нарынский горфинотдел. В 1939-м его призвали в армию и отправили на Финскую войну. Потом началась Великая Отечественная. Демобилизовался только в июне 1947-го — два года находился в группе советских войск в Германии.

В послевоенном Берлине он женился. С будущей супругой Бубией познакомился во время краткосрочной поездки во Фрунзе в 1944 году.

Она к тому времени окончила педагогический институт. Увидел, влюбился и сосватал. Она поехала за ним в Берлин. У них родилось семеро детей.

«Трудовой отпуск он старался брать в мае, чтобы поехать в Москву и встретиться с однополчанами», — вспоминает Айнура Суюмбаева.

От министра до губернатора

После возращения на родину осенью 1947 года Ахматбек Суюмбаев стал ответсекретарем Кызыл-Аскерского райисполкома Фрунзенской области, затем работал во Фрунзенском горфинотделе. Вскоре поступил во Всесоюзный заочный финансовый университет в Москве по специальности бухгалтер бюджета, экономист. В 1955-м он становится главой Министерства финансов Киргизской ССР, на этой должности работает пять лет. В это время происходит личное знакомство с Косыгиным, работавшим в системе Госплана СССР, впоследствии он стал председателем Совмина. Ахматбек Суюмбаев был знаком и с летчиком-космонавтом Алексеем Леоновым.

«Их связывали дружеские отношения. Они познакомились во время одной из турпоездок. Подружились. Алексей Леонов приезжал в Кыргызстан, на Иссык-Куль», — добавила дочь.

В феврале 1960 года Ахматбек Суюмбаев становится председателем Ошского облисполкома, а в феврале 1962-го — первым секретарем Ошского обкома Компартии Киргизской ССР. В современной политической иерархии это должность губернатора.

«Тогда в Ошскую область входили и Джалал-Абадская и Баткенская. Я была ребенком, когда его перевели. Мы жили в доме, родители разводили индюков, чтобы всех детей прокормить. И вот вылупились индюшата», — вспоминает Айнура Суюмбаева.

На улице дождь, гроза, мы не понимаем, почему мама с папой туда-сюда бегают. А они из сарая во дворе заносили индюшат в дом.

Айнура Суюмбаева

Глава правительства и спортивный фанат

В январе 1968 года Ахматбек Суюмбаев возглавил Совет министров Киргизской ССР. В это время в стране начались масштабные экономические реформы, развернулось строительство социально-бытовых и культурных объектов, преобразование столицы — города Фрунзе.

«Работа отца накладывала отпечаток на нас. Мама говорила, что мы должны быть в два раза скромнее остальных, потому что отец — на виду», — рассказывает дочь Ахматбека Суюмбаева.

Она вспоминает, что отец очень любил спорт и прикладывал немало усилий для его развития и популяризации в Киргизской ССР. Дочь вспоминает, что в армии он занимался легкой атлетикой и участвовал в соревнованиях. Тогда же полюбил футбол, потом много внимания уделял команде «Алга», она вышла в первую лигу.

«Во время войны командовал лыжным батальоном. Об этом факте упоминается в книге генерала Николая Хлебникова, который встретил отца под Торопцем. Кататься на лыжах отец научился лет в 14, когда работал почтальоном в Чуйской области. А потом и нас научил. И при всем том, что отец был человеком крупного телосложения, меня поразило, когда в первый раз увидела, как он разворачивается на лыжах. Одним движением. Для этого должны быть определенные умения и сноровка», — вспоминает Айнура Суюмбаева.

Грудь, полная орденов

Имя Ахматбека Суюмбаева носят улицы в Кыргызстане, стадион в южной столице, на аллее государственных деятелей установлен памятник.

Он награжден восемью советскими орденами: Ленина, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I и II степеней и боевыми медалями, в том числе за взятие Берлина.

В 2019 году Совет ветеранов войны, Вооруженных сил и тружеников тыла выступил с инициативой присвоить бывшему председателю Совминазвание «Кыргыз Республикасынын Баатыры».

«Ахматбек Суюмбаев — единственный из первых руководителей Кыргызстана, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны и участвовал в штурме Рейхстага в Берлине. Он трудился во благо развития нашей страны в одной команде с Исхаком Раззаковым, Торобаем Кулатовым, Турдакуном Усубалиевым, Султаном Ибраимовым, Исхаком Масалиевым», — говорится в письме Совета ветеранов.

Совет обратился с просьбой к главе государства, правительству и Жогорку Кенешу. Ответ пока не поступил.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142865/
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