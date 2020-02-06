Давно пора принять Аскара Акаева в Кыргызстан, считает Ассоль Молдокматова

Давно пора принять в Кыргызстан Аскара Акаева. Такое заявление сделала телеведущая и общественный деятель Ассоль Молдокматова на своей странице в Facebook.

«Похоронить Айдара Акаева необходимо на Родине в Кыргызстане! Важно понимание — никто не застрахован от горя, ухода близких! Давно пора принять в КР Аскара Акаева!» — написала она.

Напомним, накануне в Москве скоропостижно скончался сын первого президента Кыргызстана Аскара Акаева Айдар. Семья усопшего приняла решение похоронить его в Москве. Позже стало известно также о смерти племянника первого президента – Кубана Акаева.