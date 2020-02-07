Цифра дня. 206 беженцев проживают в Кыргызстане

В Кыргызстане находятся 206 беженцев. Об этом сообщили представители Государственной службы миграции.

По данным ведомства, статус беженца получили 90 человек из Афганистана, 79 — из Сирии, 23 — из Украины, 6 — из Ирака, 4 — из Таджикистана, 2 — из Ирана, по одному — из Марокко и Эфиопии.

Число тех, кто получил убежище в Кыргызстане, увеличилось. В 2018 году беженцев было 194 человека.

Что касается кыргызстанцев, запросивших статус беженцев в других странах, их за 30 лет независимости насчитывается 2 тысячи 942 человека.

ГСМ просит урегулировать статьи Закона «О беженцах» и ввести нормы, устанавливающие основания для отказа в регистрации ходатайства о признании беженцем:

— если заявителю ранее отказали в признании его беженцем в установленном законодательством порядке при условии отсутствия вновь открывшихся или новых обстоятельств;

— если претендент осужден по вступившему в силу приговору суда за совершение тяжкого преступления на территории Кыргызстана;

— если человек ранее имел статус беженца и добровольно выехал из Кыргызстана в страну происхождения или в третью страну на постоянное жительство.

В 2016-2019 годах в уполномоченный орган подали 24 ходатайства о признании беженцем от иностранцев, которым ранее отказали в предоставлении этого статуса.