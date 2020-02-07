Афиша Бишкека на выходные: стихи Пушкина, встреча с художником и хорсбол-шоу

Театры

8 февраля. Трагифарс «Люди мира сего»

Если вы, как и многие тысячи, а может, и миллионы людей мира сего, до сих пор проживаете в съемном жилье и вам далеко не безразлично стать обладателем заветных квадратных метров собственного угла, вам непременно стоит прийти на новый спектакль. Подробнее

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

8 февраля. Концерт «Кыргыз ырлары жана романстары»

В Малахитовом зале театра солисты кыргызской оперы споют любимы и известные романсы.

Концертмейстер — Нуржан Токтобекова.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

9 февраля. Моноспектакль «Наедине с Пушкиным»

Исполнитель главной роли и режиссер — актер Государственного академического русского театра драмы имени Максима Горького (Нур-Султан), народный артист Кыргызской Республики Сергей Матвеев. Он и постановщик Бекпулат Парманов создали особую атмосферу, благодаря которой каждый зритель сможет открыть любимые произведения классика с новой стороны.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

9 февраля. Комедия «Дураки»

Американский драматург Нил Саймон нарисовал удивительный мир, где вымысел сливается с реальностью. Спектакль «Дураки» — пластическая метафора по одноименной пьесе: то ли неправдоподобная история, то ли философская притча. Легкая, светлая, иногда ироничная и смешная до слез история. Однако она ставит перед нами важнейший вопрос.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

9 февраля. Концерт «В гостях у Моцарта»

В программе популярные произведения Вольфганга-Амадея Моцарта в исполнении ведущих солистов кыргызской оперы. Режиссер — Джипара Ибраимова, концертмейстер — заслуженная артистка КР Юлия Бабич.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

8-9 февраля. Комедия абсурда «Наваждение»

Что же человеческого сохранилось в нас? Можем ли мы сберечь накопленные веками нравственные ценности человечества? Что мы оставим нашим потомкам? Вот вопросы, которые задают зрителям автор пьесы и исполнители спектакля.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.

Акции, концерты, фестивали, кино

8 февраля. Показ короткометражных фильмов «Олгон-Хорхон 2019»

Формат четвертого по счету фестиваля был изменен — в нем появилась «Лаборатория», в которую по открытым заявкам были набраны участники не только из Бишкека, но и регионов. Регистрация по телефону 0555705508.

АУЦА, 17.00.



8 февраля. Концерт группы Nasiafromasia (Алматы)

Назия уже не раз приезжала с Бишкек с концертом. Всем запомнился ее серебристый голос и особая душевная атмосфера. В этот раз будет смешанная программа из джаза и авторских песен в сопровождении талантливого гитариста из КР Касыма Молдогазиева.



Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.30.

16 февраля. Концерт Игоря Саруханова (Россия)

В программе «Rеанимация» песни, созданные более чем за 30 лет. Среди них любимые слушателями композиции «Бухта радости», «Лодочка», «Зеленые глаза», «Это не любовь», «Скрипка-лиса», «Желаю тебе» и другие. Подробнее

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

Выставки, ярмарки

30 января — 15 февраля. Выставка «Наследие земли Владимирской»

В августе 2019 года Джумабек Базарбаев и Айжан Мамбетова отправились в путь по «Золотому кольцу». Уже к началу 2020-го авторы подготовили огромный материал по Суздалю, Ростову Великому, Владимиру и Чебоксарам. Выставка посвящена 70-летию народного артиста СССР Чолпонбека Базарбаева и объявленному Перекрестному году Кыргызстана и России.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

9 февраля. Вечерняя ярмарка

Это не только место, где можно купить необычные вещи, но и площадка хендмейда, на которой можно обмениваться знаниями, эмоциями и разными идеями.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 19.00.

Мастер-классы, лекции, тренинги

8 февраля. Встреча с художником Владимиром Горовым

Владимир Горовой расскажет о технике интарсия. На встрече каждый сможет задать вопросы великому художнику.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 12.00.

8 февраля. Воркшоп «Картошковый принт #2»

Картошка — прекрасный природный материал, на ней можно вырезать любую концепцию, которая ляжет естественно на ткань или бумажную поверхность. Экспериментировать будете с архитектором Медером Ахметовым. Регистрация по ссылке.

ololoErkindik, 15.00.

8 февраля. Тренинг «Открываем кафе с Данияром Деркембаевым»

Встреча для тех, кто уже пробовал готовить, продавать, прогорел и продолжает осваивать сферу кафе, столовых и ресторанов. Данияр Деркембаев — это повар-кулинар международного класса, основатель немецкой кулинарной школы Die Deutsche Kochschule. Регистрация по телефону 0777990056.

ololoVictory, 16.00.

8 февраля. Мастер-класс по шитью ак-калпака

Вы сможете сшить ак-калпак в женской компании, под мелодии наших гор под руководством этно-мастера Асель Калкановой, которая знает многое о национальных головных уборах, она расскажет об их разновидностях. В стоимость входят все материалы, обед, чай. Регистрация по телефону 0558575726.

Место узнаете при регистрации, 10.00.

9 февраля. Хорсбол-шоу

Хорсбол возник во Франции. В игре используется мяч, обтянутый ремнями. Две команды соревнуются в двух таймах по 10 минут. Суть игры в том, чтобы забросить мяч в ворота противника.

«Гайд-парк», 14.00.

Для детей

8 февраля. Открытый урок по настольным играм

Проведите весело время вместе со своими детьми, отвлеките их от надоевших гаджетов и приходите на открытый урок по интеллектуальным настольным играм. Регистрация по телефону 0778599222.

Центр индивидуального развития Step UP, 11.00.

8 февраля. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.

9 февраля. Сказка «Жила-была Сыроежка»

Злой Мухомор задумал избавиться от обитающих на солнечной полянке добрых и веселых съедобных грибов. Для этого он вместе с поганками похитил ключ от волшебного сундучка. А волшебный он потому, что управляет дождем. И кто знает, как бы повернулись события, если бы не храбрость Сыроежки и ее верных друзей.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.