Передача аэропорта «Манас» во внешнее управление. Решение за акционерами

«Окончательное решение о передаче аэропорта «Манас» во внешнее управление должны принять акционеры», — заявил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя правления ОАО «МАМ» Абдималик Бусурманкулов.

По его словам, ОАО «МАМ» является компанией частной формы собственности. На сегодня 79 процентов — у государства, 8 процентов — у Соцфонда и 12 процентов — у миноритарных акционеров.

По итогам 2019 года чистая прибыль «Манаса» составила около 2 миллиардов сомов.

«Доходы на сегодня приносят аэропорты «Манас» и «Ош». Мы стабильно работаем и выполняем обязательства перед акционерами, в том числе перед государством. Ежегодно мы восстанавливаем аэропорты, которые были спроектированы в советское время. Придет инвестор или нет, мы будем работать. Есть общее собрание акционеров. Оно и будет решать вопрос передачи во внешнее управление. Никто не вправе игнорировать существующую нормативную базу. Как гражданин Кыргызстана хотел бы выразить свое мнение, что, прежде чем подписывать договор с инвестором, должны быть юридическая экспертиза и соблюдены интересы государства и народа», — заключил Абдималик Бусурманкулов.